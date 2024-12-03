Netflix предупреждает своих пользователей о новых мошенничествах — Finance.ua

Netflix предупреждает своих пользователей о новых мошенничествах
В Netflix предупреждают о новых мошеннических атаках, хакеры пытаются получить доступ к банковским реквизитам через фальшивые сообщения.
Об этом пишет New York Post.
Что произошло
Хакеры атакуют пользователей Netflix — посылают фальшивые сообщения, чтобы украсть банковские данные.
- Злоумышленники рассылают поддельные сообщения, предупреждающие о проблемах с учетной записью. Они предлагают перейти по ссылке и подтвердить свои данные во избежание якобы блокировки доступа к Netflix.
Такие атаки уже зафиксированы в 23 странах, в том числе в США. Хакеры пытаются создать стрессовую ситуацию, заставляя людей действовать быстро и опрометчиво.
Netflix отмечает, что никогда не связывается с пользователями через сообщения и не требует подтверждения данных через подозрительные ссылки.
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