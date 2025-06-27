H&M готовится к возможному повышению цен из-за пошлин США — Finance.ua
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H&M готовится к возможному повышению цен из-за пошлин США

Личные финансы
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H&M готовится к возможному повышению цен из-за пошлин США
H&M готовится к возможному повышению цен из-за пошлин США
Шведский ритейлер одежды H&M ожидает роста продаж в июне после вялого начала года и рассматривает повышение цен из-за давления пошлин.
Об этом пишет CNBC.
По предварительным оценкам компании, в июне продажи вырастут на 3% в местных валютах. Эта новость оказала положительное влияние на рынок: акции H&M выросли 3,85%.
В H&M отметили, что покупатели остаются осторожными в условиях экономической неопределенности и особенно чувствительны к ценам. Компания следит за возможными изменениями в стоимости товаров из-за торговых пошлин США. При этом H&M не исключает повышения цен, чтобы компенсировать затраты, как это делают другие компании.
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«Мы внимательно следим за ситуацией с тарифами и изучаем возможность корректировки цен, чтобы оставаться конкурентоспособными», — прокомментировал гендиректор H&M Даниэль Эрвер.
США остаются вторым по значению рынком для H&M. Большая часть производства компании сосредоточена в Азии, в частности в Китае и Бангладеш.
Последние кварталы H&M демонстрирует слабые продажи и пытается сократить отставание от главного конкурента Zara (собственность Inditex). Компания также сталкивается с давлением со стороны более дешевых онлайн-игроков, таких как Shein и Temu.

Выручка компании

По итогам второго финансового квартала, выручка H&M составила 56,71 млрд шведских крон ($5,99 млрд), что немного меньше прогнозов аналитиков. В пересчете на местные валюты рост составил всего 1%. Операционная прибыль осталась на уровне ожиданий 5,9 млрд крон, но снизилась в годовом исчислении.
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В компании объясняют результаты ростом закупочных цен из-за более дорогого доллара США и высоких затрат на логистику. В то же время H&M прогнозирует улучшение условий во второй половине года.

Массовое закрытие магазинов в 2025 году

H&M также анонсировала масштабную оптимизацию розничной сети. В 2025 году компания закроет около 200 магазинов. Запланировано открытие 80 новых точек преимущественно в развивающихся странах.
По материалам:
Finance.ua
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