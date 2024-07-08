Zara, H&M и другие: как популярные бренды возвращаются в Украину — Finance.ua

Zara, H&M и другие: как популярные бренды возвращаются в Украину Сегодня 09:30

Zara, H&M и другие: как популярные бренды возвращаются в Украину

После начала полномасштабной войны работу на украинском рынке приостановили многие международные бренды. От возвращения их останавливают не только риски безопасности (как для персонала, так и имущества), но и проблемы с логистикой и производством, а также определенное падение покупательной способности украинцев.

В Министерстве иностранных дел работают над возвращением международного бизнеса в Украину, это даст дополнительные налоговые поступления, рабочие места и позитивный сигнал инвесторам.

Одними из первых к новым реалиям работы в Украине адаптировались датская компания JYSK и мультибрендовая компания Argo (Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda): они начали открывать свои магазины в марте 2022 года.

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В апреле возобновил работу польский ритейлер LPP — Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Сначала компания открыла магазины только в Виннице и Львове, в июне — Киеве.

В мае попытку возобновить работу предприняла французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Но в конце июня после ракетного удара по ТЦ «Амстор» в Кременчуге в компании заявили, что временно прекращают работу в Киеве из-за угроз безопасности. В октябре магазины Decathlon снова открылись в столице.

В июле в Житомире, Львове и Ужгороде открылись магазины спортивного бренда Adidas. В августе стало известно, что ритейлер возобновляет работу в Киеве.

Одно из самых долгожданных возвращений состоялось в сентябре 2022-го — возобновлять работу стали рестораны быстрого питания McDonald’s. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, что лично просил госсекретаря США. Первые три ресторана открылись в Киеве. На весну этого года в Украине работал 101 ресторан McDonald’s из 117 существующих. 16 заведений, преимущественно на востоке, оставались закрытыми. Кроме того, было открыто 10 новых заведений.

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Шведский ритейлер H&M возобновил работу в Украине 9 ноября 2023-го: были открыты магазины в столичных ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park. Позже в ноябре открылись все остальные магазины в Киеве, а также во Львове.

В апреле заработали магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara и Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Они открылись в Киеве, Львове, Виннице, Черкассах, что спровоцировало большой ажиотаж в ТРЦ и очереди. В целом возвращение Inditex увеличило посещаемость торгово-развлекательных центров.

Есть также сигналы о том, что в Украину готовится вернуться шведский бренд IKEA (мебель и товары для дома). Когда будет открыт столичный магазин — неизвестно.

Также из Украины с началом войны ушли британский бренд Marks and Spencer и американский GAP. Они пока не заявляли о намерениях вернуться на наш рынок.

Слово і Діло По материалам:

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