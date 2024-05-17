TikTok стал самым дорогим брендом в Китае — Finance.ua
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TikTok стал самым дорогим брендом в Китае

Фондовый рынок
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TikTok стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и еще 3 крупнейших госбанка КНР.
Об этом говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500, пишет «Интерфакс-Украина».
Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год увеличилась на 28% (до 84,2 млрд долларов), тогда как ICBC — всего на 3,3% (до 71,8 млрд долларов).
На третье место вышла генерирующая компания State Grid Corporation of China (+21%, до 71,15 млрд долларов), оттеснив на четвертую позицию China Construction Bank (+4,7%, до 60,4 млрд долларов). На пятой строчке остался Agricultural Bank Of China.
На шестое место с восьмого поднялся Bank of China (+6,6%, до 50,5 млрд долларов). Седьмую позицию сохранил за собой бренд крепкого алкогольного напитка Moutai (+0,7%, до 50,1 млрд долларов).
Страховой бренд Ping An подешевел на 0,7% (до 44,4 млрд долларов), но при этом поднялся на восьмую строчку рейтинга с девятого. Стоимость телекоммуникационного бренда China Mobile увеличилась на 2% (до 44,2 млрд долларов), в результате чего он достиг девятого места против одиннадцатого года назад.
Мессенджер WeChat опустился на десятое место с шестого, поскольку его стоимость упала на 16,8% (до 41,8 млрд долларов).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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