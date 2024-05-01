McDonald’s планирует открывать рестораны в сотрудничестве с АЗС — Finance.ua

McDonald’s планирует открывать рестораны в сотрудничестве с АЗС Сегодня 16:47 — Фондовый рынок

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s рассматривает, какую в Украине представляет ПИИ «Макдональдс Юкрей Лтд», планирует развивать сотрудничество с сетями АЗС.

Об этом сообщил директор по развитию McDonald’s в Украине Виталий Стефурак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Летом 2023 года ресторан McDonald’s впервые открылся возле автотрассы Киев-Чоп у АЗС Wog.

Стефурак сообщил, что суть партнерства с АЗС состоит в формировании необходимого комплекса услуг для автомобилистов. Частью таких услуг является питание.

Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей. В этом году мы планируем воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

В последующие годы мы продолжаем рассматривать локации, чтобы открывать заведения McDonald’s в связке с АЗС на ключевых трассах", — сообщил Стефурак.

Для сотрудничества компания в первую очередь выбирает ключевых игроков рынка. Партнерство выстроено из WOG, KLO, планируется открытие ресторана возле АЗС OKKO в Одессе.

В компании отмечают, что ни у одной компании нет персональных привилегированных договоренностей с McDonald’s.

Економічна Правда По материалам:

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