McDonald’s планирует открывать рестораны в сотрудничестве с АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald’s планирует открывать рестораны в сотрудничестве с АЗС

Фондовый рынок
30
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s рассматривает, какую в Украине представляет ПИИ «Макдональдс Юкрей Лтд», планирует развивать сотрудничество с сетями АЗС.
Об этом сообщил директор по развитию McDonald’s в Украине Виталий Стефурак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Летом 2023 года ресторан McDonald’s впервые открылся возле автотрассы Киев-Чоп у АЗС Wog.
Стефурак сообщил, что суть партнерства с АЗС состоит в формировании необходимого комплекса услуг для автомобилистов. Частью таких услуг является питание.
Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей. В этом году мы планируем воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.
В последующие годы мы продолжаем рассматривать локации, чтобы открывать заведения McDonald’s в связке с АЗС на ключевых трассах", — сообщил Стефурак.
Для сотрудничества компания в первую очередь выбирает ключевых игроков рынка. Партнерство выстроено из WOG, KLO, планируется открытие ресторана возле АЗС OKKO в Одессе.
В компании отмечают, что ни у одной компании нет персональных привилегированных договоренностей с McDonald’s.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.