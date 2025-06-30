Nike планирует сократить производство в Китае, чтобы смягчить удар американских тарифов — Finance.ua

Nike планирует сократить производство в Китае, чтобы смягчить удар американских тарифов 30.06.2025, 00:25 — Фондовый рынок

Nike планирует сократить производство в Китае, чтобы смягчить удар американских тарифов

Компания Nike планирует сократить производство в Китае и объявила о повышении цен.

Об этом пишет агентство Reuters.

Гигант спортивной одежды уже объявил о повышении цен, чтобы отчасти смягчить влияние тарифов президента США Дональда Трампа, говорится в публикации.

«Широкомасштабные тарифы президента США Дональда Трампа на ключевых торговых партнеров могут добавить около одного миллиарда долларов США в расходы Nike, заявило руководство компании», — пишет агентство.

Потребительские товары являются одной из отраслей, наиболее пострадавших от тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Руководство компании заявило, что они сосредоточены на том, чтобы снизить финансовое давление.

Компания планирует до конца мая 2026 года перенести производство из Китая в другие страны. «Мы оптимизируем наши источники поставок и по-разному распределим производство в разных странах, чтобы смягчить новый встречный ветер расходов в Соединенных Штатах», — отметили в компании.

Аналитики ожидают, что другие производители спортивной одежды также поднимут цены, что убережет Nike от потери значительной доли рынка в США.

Компания спрогнозировала меньшее, чем ожидалось, падение доходов в первом квартале, что привело к росту акций на 11%, пишет Reuters.

Согласно данным, собранным компанией LSEG, продажи Nike упали на 12% до 11,10 миллиарда долларов США, тогда как аналитики ожидали падения на 14,9% до 10,72 миллиарда долларов США.

Китай продолжает оставаться болевой точкой, причем руководители компании заявляют, что для изменения ситуации в стране уйдет время, поскольку Nike борется с более жесткими экономическими условиями и конкуренцией.

Економічна Правда По материалам:

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