Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США» — Finance.ua

Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США» Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США»

На старте проекта одним из ключевых преимуществ называлось Made in USA. Однако на этой неделе все упоминания американского производства исчезли с официального сайта, заметило «Золотой» смартфон T1, представленный вместе с запуском мобильного оператора Trump Mobile, больше не рекламируется как устройство, «произведенное в США».заметило издание The Verge.

Trump Mobile заменил эти утверждения абстрактными патриотическими слоганами вроде Premium Performance. Proudly American, Designed with American values in mind, American hands behind every device и American-Proud Design. Ни одно из этих утверждений не означает, что устройство производят или даже разрабатывают на территории США — скорее, это абстрактные ссылки на патриотизм.

Изменения коснулись и технических характеристик устройства. Ранее на сайте отмечалось, что смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и 12 ГБ оперативной памяти. Теперь экран описывается как 6,25-дюймовый, а информация об оперативной памяти исчезла вообще.

Читайте также Трамп задекларировал доход в $600 млн от криптовалют и бизнеса

Также изменилась дата запуска устройства. Если раньше обещали старт продаж в сентябре 2025 года, то теперь на сайте указано только — позже в этом году.

Вероятно, будет изготовлен в Китае

Несмотря на заявления Trump Organization о производстве нового смартфона T1 в Соединенных Штатах, эксперты рынка сомнительно относятся к этому обещанию, предполагая, что устройство, скорее всего, будет изготовлено китайским производителем, как отмечает CNBC.

Эксперты отмечают: даже если некоторые этапы производства и будут проходить в США, цепочки поставок смартфонов глобальные.

Компоненты для таких устройств поступают из разных стран: AMOLED-дисплеи (6,8 дюйма для T1) в основном производятся южнокорейскими Samsung и LG, а также китайским BOE. Процессоры, скорее всего, будут от тайваньского MediaTek или Qualcomm. 50-мегапиксельная камера, вероятно, будет использовать сенсоры от японской Sony. Хотя память может быть американского производства (например, Micron), большинство компонентов будут импортированы.

Напомним, Trump Mobile предлагает один тариф — The 47 Plan — за $47,45 в месяц (отсылка на 45 и 47 президента США). Тариф включает в себя неограниченные звонки, сообщения, интернет, телемедицину и дорожную помощь. Сеть работает как MVNO на базе T-Mobile через компанию Liberty Mobile.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.