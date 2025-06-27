Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США» — Finance.ua
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Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США»

Технологии&Авто
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Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США»
Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США»
«Золотой» смартфон T1, представленный вместе с запуском мобильного оператора Trump Mobile, больше не рекламируется как устройство, «произведенное в США». На старте проекта одним из ключевых преимуществ называлось Made in USA. Однако на этой неделе все упоминания американского производства исчезли с официального сайта, заметило издание The Verge.
Trump Mobile заменил эти утверждения абстрактными патриотическими слоганами вроде Premium Performance. Proudly American, Designed with American values in mind, American hands behind every device и American-Proud Design. Ни одно из этих утверждений не означает, что устройство производят или даже разрабатывают на территории США — скорее, это абстрактные ссылки на патриотизм.
Мобильный телефон Трампа больше не позиционируется как «сделанный в США»
Изменения коснулись и технических характеристик устройства. Ранее на сайте отмечалось, что смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и 12 ГБ оперативной памяти. Теперь экран описывается как 6,25-дюймовый, а информация об оперативной памяти исчезла вообще.
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Также изменилась дата запуска устройства. Если раньше обещали старт продаж в сентябре 2025 года, то теперь на сайте указано только — позже в этом году.

Вероятно, будет изготовлен в Китае

Несмотря на заявления Trump Organization о производстве нового смартфона T1 в Соединенных Штатах, эксперты рынка сомнительно относятся к этому обещанию, предполагая, что устройство, скорее всего, будет изготовлено китайским производителем, как отмечает CNBC.
Эксперты отмечают: даже если некоторые этапы производства и будут проходить в США, цепочки поставок смартфонов глобальные.
Компоненты для таких устройств поступают из разных стран: AMOLED-дисплеи (6,8 дюйма для T1) в основном производятся южнокорейскими Samsung и LG, а также китайским BOE. Процессоры, скорее всего, будут от тайваньского MediaTek или Qualcomm. 50-мегапиксельная камера, вероятно, будет использовать сенсоры от японской Sony. Хотя память может быть американского производства (например, Micron), большинство компонентов будут импортированы.
Напомним, Trump Mobile предлагает один тариф — The 47 Plan — за $47,45 в месяц (отсылка на 45 и 47 президента США). Тариф включает в себя неограниченные звонки, сообщения, интернет, телемедицину и дорожную помощь. Сеть работает как MVNO на базе T-Mobile через компанию Liberty Mobile.
По материалам:
Ain.Ua
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