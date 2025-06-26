Как разработка да Винчи может улучшить современные дроны — Finance.ua
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Как разработка да Винчи может улучшить современные дроны

Технологии&Авто
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Как разработка да Винчи может улучшить современные дроны
Как разработка да Винчи может улучшить современные дроны
Исследователи из Университета Джонса Гопкинса предположили, что изобретенное Леонардо да Винчи устройство может стать ключом к созданию технологии более тихих дронов. Об этом пишет Independent.
Да Винчи, известный не только как художник и архитектор, но и инженер, более 500 лет назад создал прототип вертолета. Это самая ранняя конструкция винта-ротора, которая может создавать подъемную силу. Леонардо изобрел ее за несколько столетий до начала полетов.
Перспективу конструкции для современных дронов отметил профессор машиностроения Раджат Миттал из Университета Джонса Хопкинса. По его словам, аэродинамические и аэроакустические характеристики изобретения недостаточно оценены.
Миталл на компьютере смоделировал воздушный винт да Винчи, изучая его подъемную силу, мощность и производимый шум. Он объяснил, что современные дроны сильно жужжат из-за воздушных вихрей у кончиков лопастей. По его мнению, конструкция да Винчи, имеющая только одну лопасть в форме винта, будет бесшумно рассеивать воздух, имея при этом такую ​​же подъемную силу, как и привычные винты.
«Воздушный винт да Винчи продемонстрировал значительно более низкое потребления механической мощности и акустической интенсивности на единицу подъемной силы», — говорится в исследовании.
Ученые продолжают изучать характеристики конструкции, созданной да Винчи. Выясняют, насколько она сохраняет устойчивость и структурную целостность, прежде чем перейти к созданию вертолетных аппаратов, оборудованных винтом да Винчи.
По материалам:
УНІАН
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