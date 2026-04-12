Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYD
Tesla в первом квартале 2026 года снова вышла на первое место в мире по продажам электромобилей. Компания нарастила поставки, в то время как китайская BYD зафиксировала заметное падение продаж.
Об этом сообщает Carscoops.
По итогам квартала Tesla поставила 358 023 электромобиля, а BYD продала 310 389 полностью электрических автомобилей. Это позволило американской компании вернуть себе первенство, которое китайский производитель перехватил в 2025 году.
Что помогло Tesla выйти вперед
Одной из ключевых причин изменения ситуации стали новые правила на китайском рынке. С 2026 г. покупатели электромобилей в Китае уже не освобождаются полностью от налога на покупку авто — теперь они должны платить 5%.
Кроме того, китайские власти начали сдерживать ценовые войны на авторынке, в частности из-за ограничений на продажу автомобилей ниже себестоимости. Это могло отразиться на компаниях, которые активно наращивали продажи именно за счет агрессивного снижения цен.
BYD утратила темп
BYD в значительной степени зависит от внутреннего китайского рынка, поэтому изменения в налоговой и ценовой политике могли оказать непосредственное влияние на ее результаты. Именно этим, вероятно, объясняется проседание продаж в первом квартале.
В то же время, Tesla смогла удержать позиции, в частности благодаря китайскому производству. Около 60% ее мировых поставок в первом квартале обеспечил завод в Шанхае.
Несмотря на замедление рынка электромобилей в целом, Tesla сохраняет сильные позиции. Даже после отмены части льгот в США, компания остается одним из главных игроков глобального рынка.
