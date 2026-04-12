Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYD

Tesla Model S 2025
Tesla в первом квартале 2026 года снова вышла на первое место в мире по продажам электромобилей. Компания нарастила поставки, в то время как китайская BYD зафиксировала заметное падение продаж.
Об этом сообщает Carscoops.
По итогам квартала Tesla поставила 358 023 электромобиля, а BYD продала 310 389 полностью электрических автомобилей. Это позволило американской компании вернуть себе первенство, которое китайский производитель перехватил в 2025 году.

Что помогло Tesla выйти вперед

Одной из ключевых причин изменения ситуации стали новые правила на китайском рынке. С 2026 г. покупатели электромобилей в Китае уже не освобождаются полностью от налога на покупку авто — теперь они должны платить 5%.
Кроме того, китайские власти начали сдерживать ценовые войны на авторынке, в частности из-за ограничений на продажу автомобилей ниже себестоимости. Это могло отразиться на компаниях, которые активно наращивали продажи именно за счет агрессивного снижения цен.

BYD утратила темп

BYD в значительной степени зависит от внутреннего китайского рынка, поэтому изменения в налоговой и ценовой политике могли оказать непосредственное влияние на ее результаты. Именно этим, вероятно, объясняется проседание продаж в первом квартале.
В то же время, Tesla смогла удержать позиции, в частности благодаря китайскому производству. Около 60% ее мировых поставок в первом квартале обеспечил завод в Шанхае.
Несмотря на замедление рынка электромобилей в целом, Tesla сохраняет сильные позиции. Даже после отмены части льгот в США, компания остается одним из главных игроков глобального рынка.
По материалам: УНН
УНН
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа». Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
