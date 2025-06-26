Более 27%: туристическая отрасль Украины уже превысила довоенные показатели по доходам — Finance.ua

Более 27%: туристическая отрасль Украины уже превысила довоенные показатели по доходам Сегодня 20:20 — Технологии&Авто

Более 27%: туристическая отрасль Украины уже превысила довоенные показатели по доходам

Год назад налоговые поступления составили 616 млн грн, что почти вдвое превысило показатели первого квартала 2023 года, когда уплачено было лишь 383 млн грн налогов.

Об этом заявила глава Государственного агентства развития туризма Наталия Табака.

Она также отметила, что налоговые поступления в 2025 году уже на 27% превысили довоенные показатели 2021 года, когда за первые три месяца было уплачено 629 млн грн.

Наибольшие поступления обеспечили:

Киев — 323 млн грн (рост на 76% по сравнению с 2024-м);

Львовская область — 129,5 млн грн (+35%);

Одесская область — 39,2 млн грн (+39%);

Киевская область — 38,8 млн грн (спад на 34%);

Закарпатская область — 38,5 млн грн (+38%);

Днепропетровская область — 35,1 млн грн (+20%).

Причины роста поступлений

Этому способствовало сразу несколько факторов, в частности повышение ставок налоговых сборов и увеличение количества плательщиков.

«Мы видим постепенную положительную динамику — и в количестве плательщиков, и в объемах налогов. В 2025 году их стало 12 757, что на 7% больше, чем в прошлом году. Из них более 9,7 тыс. — физические лица, остальные — юридические. Но пока отрасль не вышла на довоенный уровень: в 2022 году было 15 142 плательщика, а в 2021 — более 16 тыс.», — рассказала она.

Кроме того, значение имело и повышение себестоимости — цены на гостиничные услуги выросли из-за инфляции и увеличения операционных расходов, что также отразилось на общих налоговых поступлениях.

Последние три года стали настоящим испытанием для всей туристической отрасли Украины, когда на бизнес повлияли инфляционные колебания и рост цен на ключевые ресурсы. В 2022 году мы столкнулись с пиком инфляции — более 26%. Это существенно повлияло на ценовую политику в сфере туризма. В 2023 году ситуация немного улучшилась, инфляция снизилась до 5,1%, но уже в 2024-м она снова выросла до примерно 12%", — сказала Табака.

Стоимость туристических услуг

За последние годы повысилась в среднем на 20−40%. Только летом 2024 года отдых в Карпатах подорожал на 10−25% по сравнению с началом сезона. Это, по ее словам, связано с ростом стоимости топлива, логистики, энергоносителей и товаров первой необходимости.

В ГАРТ ожидают, что до конца года сохранится положительная динамика, если ситуация не ухудшится.

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