Mercedes, Audi и Volvo отказались внедрять CarPlay Ultra в свои авто — Finance.ua
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Mercedes, Audi и Volvo отказались внедрять CarPlay Ultra в свои авто

Технологии&Авто
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Mercedes, Audi и Volvo отказались внедрять CarPlay Ultra в свои авто
Mercedes, Audi и Volvo отказались внедрять CarPlay Ultra в свои авто
Известные автомобильные бренды Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar и Renault официально сообщили об отказе внедрять платформу CarPlay Ultra от Apple в своих автомобилях. Причиной такого решения стало нежелание передавать контроль над ключевыми системами авто, такими как климат-контроль, навигация и цифровая приборная панель, в руки американской корпорации.
CarPlay Ultra является существенно обновленной версией мультимедийного интерфейса Apple, представленной в 2022 году. В отличие от предыдущих решений, эта система способна интегрироваться со всеми экранами автомобиля и управлять функциями, которые раньше оставались в исключительной компетенции производителя: от климатических настроек до подогрева сидений. Такое глубокое вмешательство Apple в экосистему авто не устраивает европейских автопроизводителей, уже имеющих собственные цифровые медиасистемы и стратегии развития.
CarPlay Ultra — не просто новая версия, а попытка Apple практически интегрироваться в мозг авто. Неудивительно, что автопроизводители, у которых уже есть свои медиасистемы и стратегия цифровизации, не в восторге от перспективы стать оболочкой для iPhone.
Несмотря на скепсис большинства европейских брендов, некоторые производители все же решили интегрировать CarPlay Ultra в свои автомобили — Aston Martin, который уже внедряет новинку. Также в процессе интеграции находятся Hyundai, Kia, Genesis и Porsche. Последняя относится к концерну Volkswagen, известному своей открытостью к технологическим экспериментам. В то же время Ford и Nissan, которые ранее также были среди потенциальных партнеров Apple, пока не раскрывают своих дальнейших планов относительно CarPlay Ultra.
Эксперты отмечают, что Apple стремится сделать автомобиль полноценной частью своей iOS-экосистемы, однако ведущие автопроизводители не готовы отдавать ключевые элементы управления сторонним компаниям. В итоге борьба за цифровой интерфейс автомобиля становится новой ареной соперничества между технологическими гигантами и индустрией автопрома.
По материалам:
Kurazh
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