Google добавляет в GenAI возможность загружать видео и задавать вопросы — Finance.ua
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Google добавляет в GenAI возможность загружать видео и задавать вопросы

Технологии&Авто
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Google добавляет в GenAI возможность загружать видео и задавать вопросы
Google добавляет в GenAI возможность загружать видео и задавать вопросы
В мае прошлого года Google обновила Gemini — свою платформу искусственного интеллекта. Была добавлена ​​возможность анализировать файлы и отвечать на вопросы о них. Однако тогда была внедрена только поддержка документов и изображений. Теперь же компания добавила поддержку видео к виртуальному помощнику GenAI, позволяя людям загружать в него ролик и задавать вопросы о нем.
Компания сделала новую функцию доступной на всех основных платформах, включая Gemini для Android, iOS и веб-версии. Что еще лучше — этой опцией могут воспользоваться все абсолютно. То есть она доступна как для платных, так и для бесплатных уровней чат-бота.
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Для использования этого функционала необходимо открыть Gemini. После этого нажмите поле ввода текста, чтобы ввести запрос. Далее необходимо выбрать напоминающий плюс значок. Затем следует нажать на «Галерею» или «Файлы» и выбрать нужное видео. После этого в поле ввода текста появится небольшой предварительный просмотр этого ролика. Теперь можно вводить команду или запрос о видео. В конце останется нажать кнопку отправки.
После этого Gemini самостоятельно проанализирует видео и найдет ответ на ваш вопрос. Он будет предоставлена ​​пользователю посредством текстового сообщения. То есть это по-прежнему общение с чат-ботом, только теперь с расширенным функционалом. Google предлагает новую функцию Android и iOS с обновлением приложения.
По материалам:
iTechua
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