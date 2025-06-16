Трамп задекларировал доход в $600 млн от криптовалют и бизнеса — Finance.ua

Трамп задекларировал доход в $600 млн от криптовалют и бизнеса
Президент США Дональд Трамп обнародовал свою финансовую декларацию, согласно которой он получил более $600 млн дохода, в частности от криптовалют, гольф-клубов, лицензирования и других предприятий.
Об этом сообщило Reuters.
Финансовая декларация была подписана 13 июня и не содержала информации об охватываемом периоде. Однако некоторые данные в декларации позволяют предположить, что это было до конца декабря 2024 года, что исключает большую часть денег, собранных криптовалютными предприятиями семьи Трампа.
В целом, по подсчетам Reuters, Трамп задекларировал активы на сумму минимум $1,6 млрд.
Отмечается, что, хотя он заявил, что передал свои бизнесы в траст, которым руководят его дети, обнародованные данные свидетельствуют о том, что доходы из этих источников все равно поступают президенту, что дало повод для обвинений в конфликте интересов.
Некоторые из бизнесов Трампа в таких областях, как криптовалюта, например, выиграют от изменений в политике США под его руководством и стали источником критики, пишет Reuters.
Только один мемкойн, выпущенный президентом в начале этого года — $TRUMP принес примерно $320 миллионов комиссионных, хотя публично неизвестно, как эта сумма была распределена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами.
Кроме комиссий за мемкойн, семья Трампа заработала более 400 миллионов долларов от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании. В своих декларациях Трамп указал $57,35 миллиона от продажи токенов World Liberty.
Состояние американского президента также охватывает значительную долю в компании Trump Media&Technology Group (DJT.O), владеющей соцсетью Truth Social, говорится в сообщении.
Помимо активов и доходов от своих бизнес-проектов, Трамп задекларировал не менее $12 миллионов дохода, в том числе в виде процентов и дивидендов, от пассивных инвестиций на общую сумму не менее $211 млн, свидетельствуют подсчеты Reuters.
Согласно декларации, три гольф-курорта Трампа в Джупитере, Дорали и Вест-Палм-Бич, а также его частный клуб для членов в Мар-а-Лаго, принесли по меньшей мере $217,7 млн дохода. Trump National Doral, большой гольф-центр в районе Майами, был крупнейшим источником дохода семьи Трампа — $110,4 млн.
Кроме этого, Трамп получил роялти от разных сделок — $1,3 миллиона от Greenwood Bible. На сайте издания отмечается, что это «единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом». А также $2,8 миллиона от Trump Watches и $2,5 миллиона от Trump Sneakers and Fragrances.
Как отмечает Reuters, декларация часто указывает только диапазон стоимости активов и доходов. Для подсчетов использовали нижний предел, а потому реальная стоимость активов и доходов Трампа, скорее всего, еще выше.
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