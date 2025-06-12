Страны мира и авиакомпании призывают Трампа не вводить новые пошлины на самолеты — Finance.ua

Страны мира и авиакомпании призывают Трампа не вводить новые пошлины на самолеты 12.06.2025, 00:31 — Мир

Страны мира и авиакомпании призывают Трампа не вводить новые пошлины на самолеты

Канада, Китай, Япония, Мексика, Швейцария, страны Европейского союза, а также авиагиганты настойчиво призвали администрацию Трампа не вводить новые пошлины на импортируемые коммерческие самолеты и запчасти. В частности, в ЕС готовы рассмотреть различные варианты «для обеспечения равных условий игры».

Об этом сообщает Reuters.

В начале мая Министерство торговли США приступило к расследованию по статье 232 «Национальная безопасность» относительно импорта коммерческих самолетов, реактивных двигателей и запчастей, которое может стать основанием для еще более высоких пошлин на такой импорт.

Авиакомпании и авиапроизводители стремятся возобновить беспошлинный режим в соответствии с Соглашением о гражданской авиации 1979 года, которое обеспечило американской промышленности годовой профицит торгового баланса в размере 75 миллиардов долларов.

Читайте также Бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места

Правительства многих стран выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий новых пошлин США.

«Как надежные торговые партнеры, Европейский союз и Соединенные Штаты должны укреплять свою торговлю самолетами и авиазапчастями, а не препятствовать ей, вводя торговые ограничения», — отметили в ЕС и добавили, что готовы рассмотреть варианты «для обеспечения равных условий игры».

Трамп уже ввел пошлины в размере 10% почти на весь импорт самолетов и запчастей.

«Ни одна страна или регион не должны пытаться поддерживать развитие своей отечественной авиастроительной промышленности за счет подавления иностранных конкурентов», — подчеркнуло китайское правительство.

Читайте также Авиабилеты в некоторые города Европы этим летом подешевеют

Отдельно американский производитель самолетов Boeing сослался на недавнее торговое соглашение с Великобританией, о котором было объявлено в мае и которое обеспечивает беспошлинный режим для самолетов и запчастей.

«Соединенные Штаты должны гарантировать беспошлинный режим для коммерческих самолетов и их частей в любом заключенном торговом соглашении, аналогично усилиям с Великобританией», — заявила компания Boeing.

В свою очередь американская авиакомпания Delta Air Lines отметила: «Сегодня нереально и глупо создавать 100% внутреннюю цепочку поставок в любой стране».

Кроме того, гендиректор авиапроизводителя Airbus Americas Робин Хейс отметил, что пошлины США «на авиацию ставят под угрозу внутреннее производство коммерческих самолетов».

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.