Авиабилеты в некоторые города Европы этим летом подешевеют — Finance.ua
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Авиабилеты в некоторые города Европы этим летом подешевеют

Мир
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Авиабилеты в некоторые города Европы этим летом подешевеют
Авиабилеты в некоторые города Европы этим летом подешевеют
Цены на авиабилеты нынешним летом могут стать приятным сюрпризом для путешественников. По данным сервиса бронирования KAYAK, средняя стоимость перелетов снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, и это самый низкий уровень за последние несколько лет.
Об этом сообщает Еuronews.
Снижение наблюдается более чем по 100 направлениям по всему миру. Значительное падение цен фиксируется как на дальних рейсах — в Сидней (-23%) и Гонконг (-16%), так и в популярные европейские столицы, в частности Рим (-10%) и Лондон (-4%).

Самые доступные направления

Аналитика KAYAK свидетельствует, что самые большие скидки этим летом получат рейсы в Стокгольм (-17%), Осло (-16%), Милан и Копенгаген (-15%), а также Берлин (-13%).
Сайт бронирования также спросил респондентов, какие их любимые места для отдыха, и обнаружил, что для трех европейских направлений из пятерки лучших цены на авиабилеты либо такие же, либо дешевле, чем в прошлом году.
Среди самых любимых направлений — Лондон, Париж и Рим. И если цены на перелет в столицу Великобритании упали на 4%, то билеты в Париж остались стабильными, а в Риме подешевели на 10%. Рейсы в Афины, занявшие девятую строчку в рейтинге популярности, тоже радуют снижением стоимости на 11% по сравнению с 2024 годом.

Когда бронировать, чтобы не переплачивать

Эксперты советуют учитывать не только направление, но и время бронирования. Новые данные свидетельствуют, что бронирование в течение определенных недель может сэкономить сотни евро по сравнению с периодами пик.
Лучшие предложения авиабилетов можно найти на неделе, которая начинается 26 мая, а также на неделях, начинающихся 11 августа и 25 августа.
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Избегайте недель, начинающихся 16 июня, 23 июня, 7 июля и 14 июля, поскольку они самые дорогие. Эксперт по путешествиям KAYAK Кайла ДеЛоуч советует выбирать утренние рейсы. По ее словам, это не только дешевле, но и удобнее.
«Утренние рейсы обычно дешевле и имеют меньше задержек… Сэкономьте деньги, сэкономьте время и, возможно, даже увидите восход солнца в воздухе», — говорит она.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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