Бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места — Finance.ua

Бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места Сегодня 06:34 — Мир

Бюджетные авиалинии могут ввести стоячие места

Итальянский производитель авиационного интерьера Aviointeriors сообщил о завершении необходимых испытаний безопасности для концепции стоящих мест в пассажирском самолете.

Как пишет Express, авиаперевозчики смогут начать оснащать свои салоны такими креслами уже в следующем году.

Система под названием Skyrider предусматривает сиденья с мягкой спинкой, к которым пассажиры могут только присесть или опираться, но не занимать горизонтальное положение. Благодаря такому решению авиакомпании смогут увеличить количество пассажиров на борту примерно на 20%, что особенно выгодно на коротких маршрутах, продолжительностью до двух часов.

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Концепция Skyrider впервые была представлена ​​в 2018 году. Тогда представитель Aviointeriors отмечал, что модульные «американские горки» открывают новые возможности для бюджетных перелетов, позволяя перевозить больше пассажиров без значительного снижения уровня комфорта.

«Skyrider 2.0 — это инновационное сиденье, — прокомментировали в компании. — Оно позволяет добиться сверхвысокой плотности размещения пассажиров в салоне самолета. Skyrider 2.0 открывает возможность путешествий для более широкого круга пассажиров, а также создает простор для введения смешанных классов в одном самолете. Его главная особенность — оригинальное сиденье снизу, обеспечивающее более вертикальное положение тела пассажира и позволяющее устанавливать кресла с меньшим междурядьем, сохраняя при этом приемлемый уровень комфорта».

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Планируется, что подобные стоячие места будут использоваться преимущественно на коротких авиарейсах, где пассажиры проводят в воздухе не более двух часов. Если авиакомпании действительно начнут монтировать Skyrider в своих самолетах в 2026 году, это может стать одним из самых радикальных шагов в истории бюджетных авиаперевозок.

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