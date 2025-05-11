Премьер Британии заявил о подготовке к возобновлению авиасообщения с Украиной — Finance.ua
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Премьер Британии заявил о подготовке к возобновлению авиасообщения с Украиной

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Премьер Британии заявил о подготовке к возобновлению авиасообщения с Украиной
Премьер Британии заявил о подготовке к возобновлению авиасообщения с Украиной
Британские специалисты работают над подготовкой к возобновлению авиасообщения сразу после достижения договоренности о прекращении огня.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, говорится на сайте правительства Великобритании.
Глава британского правительства подчеркнул важность этого шага для Украины.
«Это требует времени, но станет чрезвычайно важным шагом в восстановлении украинской экономики, укреплении доверия инвесторов и поможет воссоединить семьи, которых война заставила развестись», — отметил Стармер, выступая на пресс-конференции в Киеве после завершения саммита «Коалиции решительных».
Напомним, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль заявлял, что Польша стремится стать первой страной, которая возобновит авиасообщение с Украиной после открытия украинского воздушного пространства для гражданских самолетов.
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