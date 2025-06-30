Абрамовичу грозит потеря до 96% от инвестиций в американскую сталь — Finance.ua

Абрамовичу грозит потеря до 96% от инвестиций в американскую сталь Сегодня 23:30 — Фондовый рынок

Абрамовичу грозит потеря до 96% от инвестиций в американскую сталь

Группа Evraz, принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, получила разрешение от британского управления по контролю за соблюдением финансовых санкций (OFSI) на продажу своего североамериканского дивизиона фонда Atlas (Коннектикут), специализирующегося на сталелитейной отрасли.

Об этом пишет The Moscow Times.

Сделку планируется завершить во втором полугодии 2025 года.

Условия предусматривают аванс в размере $50 млн и отложенное вознаграждение до $450 млн, которое выплатят в случае достижения определенных финансовых показателей после сделки. Полученная сумма в лучшем случае будет в пять раз меньше суммы, вложенной Evraz в американские металлургические активы.

Как пишет издание, выход с рынка США принесет Абрамовичу огромные убытки.

Общая сумма расходов на приобретение американских активов оценивается в $5,2 млрд: $2,3 млрд — за Oregon Steel Mills, $565 млн — за Claymont Steel, и еще $4 млрд — за активы шведской SSAB.

Часть этих активов впоследствии была продана российской ТМК за $1,7 млрд, что позволило частично компенсировать потери. По результатам инвестиций Абрамович с коллегами лишатся от 90% до 96% от вложенного.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.