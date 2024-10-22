Netflix повышает цены в разных странах — причина Сегодня 04:13 — Личные финансы

Netflix повышает цены в разных странах — причина

Netflix постепенно повышает цены на подписку в некоторых странах, поскольку эффект от прекращения совместного использования паролей начинает ослабевать. За последний месяц стоимость подписки уже выросла в Японии, в отдельных регионах Европы, на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь изменения внедряют в Италии и Испании.

В отчете за третий квартал компания сообщила, что с июля по сентябрь 2024 количество подписчиков выросло на 5,1 млн, что превысило прогнозы. Однако это был самый маленький прирост за последний год. С 2022 года Netflix добавил более 45 млн новых пользователей и в настоящее время имеет 282 млн подписчиков по всему миру.

Рекламные планы и финансовые результаты Netflix

Чтобы поддерживать рост, Netflix активно развивает новые направления. В частности, компания запустила тариф с поддержкой рекламы, который становится все более популярным: в третьем квартале половина новых подписчиков выбрала именно этот вариант. Однако в компании отмечают, что реклама начнет приносить существенный доход только в следующем году.

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Несмотря на эти вызовы, финансовые результаты остаются положительными. В третьем квартале выручка компании выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $9,8 млрд. Прибыль также увеличилась с $1,6 млрд до $2,3 млрд.

Что Netflix предлагает украинцам

В Украине цена за подписку остается на уровне €4,99 за обычный тариф, €7,99 за стандарт и €9,99 за премиум. Правило относительно количества одновременных воспроизведений с аккаунта также совпадает с условиями, действующими в некоторых странах Европы. Однако подключение дополнительных устройств обойдется в 2,99 евро за каждое.

Обычный тариф: просмотр доступен только на одном устройстве одновременно.

просмотр доступен только на одном устройстве одновременно. Стандартный тариф: одновременный доступ на двух устройствах с возможностью прибавить еще одно за дополнительную плату.

одновременный доступ на двух устройствах с возможностью прибавить еще одно за дополнительную плату. Премиум-план: до четырех одновременных воспроизведений, возможность регистрации шести устройств и подключения двух дополнительных за €2,99 каждое.

Стратегия повышения цен на подписки Netflix

Последнее повышение цен на некоторые планы Netflix в США и Великобритании произошло в 2023 году. Однако компания оставила неизменной стоимость популярного стандартного тарифа без рекламы. Netflix часто экспериментирует с ценообразованием на меньших рынках перед масштабированием изменений в основных регионах, таких как США и Великобритания.

Эксперты отмечают, что успех Netflix зависит от регулярного создания нового контента, который привлекает зрителей и позволяет компании повышать цены без потери клиентов.

Netflix продолжает инвестировать в новые шоу и сериалы, надеясь сохранить лояльность пользователей и стимулировать их оставаться на платформе.

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