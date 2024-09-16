Netflix прекратит поддержку iOS 16: какие модели iPhone лишились поддержки приложения — Finance.ua

Netflix прекратит поддержку iOS 16: какие модели iPhone лишились поддержки приложения
Мобильная программа Netflix вскоре прекратит поддержку iOS 16 и iPadOS 16, требуя более новых версий ОС, которые смогут получать обновления и исправление ошибок.
Ограничения коснутся в частности владельцев iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также пользователей iPad Pro (1-го поколения) и iPad (5-го поколения) — то есть всех тех устройств, которые не получили поддержку iOS 17 или iPadOS 17.
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Некоторое время владельцы упомянутых устройств смогут использовать текущую версию программы Netflix, однако не будут получать никаких новых функций. В то же время они и далее смогут заходить в сервис через браузер беспрепятственно.
Список моделей, лишившихся поддержки мобильной программы Netflix:
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPad Pro (1 поколение)
- iPad (5 поколения)
Строки кода, касающиеся грядущих изменений, были обнаружены в приложении Netflix одним из авторов MacRumors Аароном Перрисом. Не известно, с каким именно обновлением будет прекращена поддержка, однако ввиду того, что код был замечен в последней версии, вероятно, это произойдет довольно скоро.
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