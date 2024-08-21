Акции Netflix достигли рекордной цены: причины — Finance.ua

Акции Netflix достигли рекордной цены: причины Сегодня 19:11 — Фондовый рынок

Акции Netflix достигли рекордной цены: причины

Акции Netflix достигли первого исторического максимума с 17 ноября 2021 года. В этом году акции выросли на 43%, прибавив 90 млрд долл. к рыночной капитализации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Netflix Inc. продолжили свой рост шестую сессию и достигли исторического максимума, поскольку изменения, внесенные компанией в свою стриминговую платформу, способствуют росту числа подписчиков и продаж.

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Во вторник акции компании из Лос-Гатоса, штат Калифорния, выросли на 3,3% до 711,33 долл., превысив внутридневной максимум 2021 года в 700,99 долл. Акции упали после того, как опасения инвесторов вызвало уменьшение количества подписчиков и усиление конкуренции со стороны конкурирующих потоковых платформ.

С тех пор Netflix принял меры, чтобы возродить подписку, преодолев практику совместного использования паролей, введя более дешевый план подписки с рекламой и инвестируя в успешные франшизы, такие как романтический драматический сериал «Бриджертоны».

Эти усилия помогли компании избежать растущей конкуренции со стороны стриминговых предложений от Walt Disney Co., Paramount Global и Apple Inc. Во втором квартале Netflix увеличил свое преимущество над конкурентами, прибавив 8,05 миллионов клиентов.

В этом году акции компании выросли на 43%, прибавив к ее рыночной капитализации около 90 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. В 2024 году акции также опередили своих конкурентов и технологический индекс Nasdaq 100.

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Економічна Правда По материалам:

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