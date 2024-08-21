Акции Netflix достигли рекордной цены: причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции Netflix достигли рекордной цены: причины

Фондовый рынок
74
Акции Netflix достигли рекордной цены: причины
Акции Netflix достигли рекордной цены: причины
Акции Netflix достигли первого исторического максимума с 17 ноября 2021 года. В этом году акции выросли на 43%, прибавив 90 млрд долл. к рыночной капитализации.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Netflix Inc. продолжили свой рост шестую сессию и достигли исторического максимума, поскольку изменения, внесенные компанией в свою стриминговую платформу, способствуют росту числа подписчиков и продаж.
Читайте также
Во вторник акции компании из Лос-Гатоса, штат Калифорния, выросли на 3,3% до 711,33 долл., превысив внутридневной максимум 2021 года в 700,99 долл. Акции упали после того, как опасения инвесторов вызвало уменьшение количества подписчиков и усиление конкуренции со стороны конкурирующих потоковых платформ.
С тех пор Netflix принял меры, чтобы возродить подписку, преодолев практику совместного использования паролей, введя более дешевый план подписки с рекламой и инвестируя в успешные франшизы, такие как романтический драматический сериал «Бриджертоны».

Читайте также: Деньги сняли, но кешбэк не насчитали: что делать

Эти усилия помогли компании избежать растущей конкуренции со стороны стриминговых предложений от Walt Disney Co., Paramount Global и Apple Inc. Во втором квартале Netflix увеличил свое преимущество над конкурентами, прибавив 8,05 миллионов клиентов.
В этом году акции компании выросли на 43%, прибавив к ее рыночной капитализации около 90 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. В 2024 году акции также опередили своих конкурентов и технологический индекс Nasdaq 100.
Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:

Получить больше с депозита

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.