Новое приложение Netflix для Windows 11 разочаровывает пользователей — Finance.ua
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Новое приложение Netflix для Windows 11 разочаровывает пользователей

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С недавним обновлением Netflix для Windows 11 пользователи получили не то, на что надеялись. Теперь это не полноценное приложение, а простая вебобертка, запускающая страницу Netflix.com в отдельном контейнере Edge. Фактически пользователи получают обычное окно браузера, которое маскируется под приложение.
Одно из самых больших разочарований — отсутствие возможности загружать контент для оффлайн просмотра. Это означает, что в случае отключения света или отсутствия интернета просмотр любимых шоу становится невозможным. Эта функция, которая была одним из главных преимуществ предыдущего приложения, теперь недоступна в Windows 11. Хотя на смартфонах возможность загрузки контента все еще сохраняется.
Новое приложение чувствуется недоработанным. К примеру, комбинация клавиш Cntrl+N открывает новую вкладку в браузере Edge, что еще раз подчеркивает вебоснову приложения. Это делает опыт использования неудобным и сбивает с толку.
Netflix ранее заявлял, что новое приложение создано для «последовательного, качественного опыта». Новое приложение будет иметь доступ к событиям в прямом эфире и будет совместимым с тарифными планами, включающими рекламу. Однако многие пользователи считают эти изменения нецелесообразными, ведь потеря возможности офлайн просмотра перечеркивает все другие преимущества.
Старая версия приложения больше не доступна для загрузки в Microsoft Store, и вскоре ее поддержка прекратится. Это означает, что пользователи, желающие остаться на старой версии с возможностью оффлайн просмотра, будут вынуждены обновиться.
Это обновление Netflix для Windows 11, безусловно, вызвало волну неудовольствия среди пользователей, ожидавших большего от новой версии приложения.
По материалам:
ITsider.
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