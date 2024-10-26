Netflix прогнозирует рост прибыли в следующем году благодаря увеличению количества платных подписок — Finance.ua

Netflix прогнозирует рост прибыли в следующем году благодаря увеличению количества платных подписок Сегодня 23:19 — Фондовый рынок

Netflix прогнозирует рост прибыли в следующем году благодаря увеличению количества платных подписок

Стриминговая платформа Netflix ожидает, что в следующем году ее доходы возрастут до 43 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает The Variety со ссылкой на отчет платформы за третий квартал 2024 года.

Согласно сводкам, в 2025 году Netflix прогнозирует доход в размере от 43 до 44 миллиардов долларов, что равняется росту на 11−13% по сравнению с нынешними доходами в 38,9 миллиарда долларов.

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В ежеквартальном письме акционерам компании говорится, что Netflix ожидает роста доходов путем увеличения количества платных подписок и средней прибыли от каждого обладателя таких подписок, рассказал во время интервью финансовый директор компании Спенс Нойманн.

В Netflix также заявили о планах повышения операционной рентабельности в 2025 году до 28% против нынешнего прогноза в 27%.

Свободный денежный поток компании в третьем квартале 2024 года составил 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 1,9 миллиарда долларов за аналогичный период в прошлом году.

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Стриминговая платформа ожидает, что за весь 2024 год этот показатель составит от 6 до 6,5 миллиарда долларов при отсутствии значительных колебаний курса валют.

Такие ожидания связаны с более высоким прогнозом по операционной прибыли.

Укрінформ По материалам:

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