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Назван лучший Telegram-канал об инвестициях — результаты Fin Blogger Award

Фондовый рынок
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Назван лучший Telegram-канал об инвестициях — результаты Fin Blogger Award
Назван лучший Telegram-канал об инвестициях — результаты Fin Blogger Award
Начиная с 2023 года, в Киеве проходит вручение престижной премии — Fin Blogger Award, организаторы которой — финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет».
Вот уже третий год подряд пользователи и жюри в рамках этой премии определяют победителя в номинации «Лучший Telegram -канал об инвестициях». В этом году за победу соревновались сразу семь претендентов.
Победителем этой номинации был назван Telegram - канал «О Бизнесе», у которого в настоящее время — более 143 тыс. подписчиков. Этот канал ежедневно информирует читателей о важных новостях в сфере маркетинга, инвестиций и экономической составляющей в мире.
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Отметим, что именно Telegram — едва ли не самый популярный мессенджер среди украинцев, которые каждый день в нем читают новости, просматривают видео и узнают для себя что-то полезное. Сейчас им пользуется более 10 млн украинцев, а общее количество аудитории во всем мире достигает 1 млрд человек.
По итогам Fin Blogger Award 2024 победителем номинации «Лучший Telegram-канал об инвестициях» стал экономист, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S — Эрик Нейман.
В 2023 году триумфатором этой номинации стал канал «Больше золота».
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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