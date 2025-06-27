В Украине выбрали лучший YouTube-канал об инвестициях — Finance.ua

В Украине выбрали лучший YouTube-канал об инвестициях Сегодня 11:19

В Украине выбрали лучший YouTube-канал об инвестициях

26 июня в Киеве прошла третья церемония вручения — Fin Blogger Award , организаторами которой являются портал «Минфин» и «Биржевой университет».

Престижную награду Fin Blogger Award уже третий год подряд присуждают тому каналу, который лучше всего информирует своих подписчиков о мире финансов и что в целом происходит с деньгами в разных странах.

Лучшим YouTube-каналом об инвестициях по итогам голосования Fin Blogger Award 2025 стал канал Цена Государства. В настоящее время этот канал насчитывает 172 тыс. подписчиков. по итогам голосования Fin Blogger Award 2025 стал каналВ настоящее время этот канал насчитывает 172 тыс. подписчиков.

Канал рассказывает об экономике, реформах, экономической свободе, налогах, бюджете и предпринимательстве.

На канале уже размещено более 600 видео.

Добавим, что прошлогодним победителем этой номинации стал Дмитрий Карпиловский и его канал УкрИнвестКлуб. В 2023 году эту награду забрал «Последний капиталист».

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