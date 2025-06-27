В Украине выбрали лучший YouTube-канал об инвестициях — Finance.ua

В Украине выбрали лучший YouTube-канал об инвестициях
26 июня в Киеве прошла третья церемония вручения — Fin Blogger Award, организаторами которой являются портал «Минфин» и «Биржевой университет».
Престижную награду Fin Blogger Award уже третий год подряд присуждают тому каналу, который лучше всего информирует своих подписчиков о мире финансов и что в целом происходит с деньгами в разных странах.
Лучшим YouTube-каналом об инвестициях по итогам голосования Fin Blogger Award 2025 стал канал Цена Государства. В настоящее время этот канал насчитывает 172 тыс. подписчиков.
Канал рассказывает об экономике, реформах, экономической свободе, налогах, бюджете и предпринимательстве.
На канале уже размещено более 600 видео.
Добавим, что прошлогодним победителем этой номинации стал Дмитрий Карпиловский и его канал УкрИнвестКлуб. В 2023 году эту награду забрал «Последний капиталист».
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