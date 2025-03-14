Соучредитель Netflix передал $2 млн на военную помощь Украине — Finance.ua

Соучредитель Netflix передал $2 млн на военную помощь Украине Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Соучредитель Netflix передал $2 млн на военную помощь Украине

Это не первое пожертвование Рида Гастингса — два года назад он задонатил миллион долларов на экстренную помощь стране.

2 миллиона долларов США на помощь Украине. Деньги пошли на счет американской организации White Stork. Она возглавляется ветеранами и занимается оказанием экстренной помощи и логистикой, Соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Гастингс пожертвовалДеньги пошли на счет американской организации White Stork. Она возглавляется ветеранами и занимается оказанием экстренной помощи и логистикой, пишет Deadline.

Деньги будут направлены на закупку систем глушения беспилотников, каждая из которых стоит до 6000 долларов. Также деньги пойдут на другие виды помощи военным медикам на передовой.

Это не первое пожертвование Рида Гастингса на помощь народу Украины. Два года назад он задонатил 1 миллион долларов на чрезвычайную помощь благотворительной организации Razom.

Фокус По материалам:

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