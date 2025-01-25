Netflix повышает цены после рекордного роста числа подписчиков — Finance.ua

Netflix повышает цены после рекордного роста числа подписчиков
Netflix повышает стоимость подписки после сообщений о самом большом в своей истории приросте подписчиков.
Об этом пишет CNN.
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Эти изменения пока касаются только США и Канады, Аргентины и Португалии.
Теперь цены будут такими:
- стандартная подписка без рекламы теперь обойдется в $17,99 (примерно 756 грн).
- Подписка с рекламой вырастет до $7,99 (336 грн).
- Премиум-аккаунт подорожает до $24,99 (1050 грн).
Стоимость повышают, чтобы реинвестировать в дальнейшее усовершенствование платформы, объясняет Netflix.
Об этом решении они объявили после того, как получили 19 миллионов новых подписчиков в последнем квартале 2024 года.
Теперь их общее количество составляет 302 миллиона по всему миру.
Такие показатели Netflix связывает с трансляцией поединка Майка Тайсона и Джейка Пола в ноябре, собравшего 108 миллионов зрителей и ставшего самым популярным спортивным событием за всю историю.
Также значение имели две рождественские игры Национальной футбольной лиги, которые в среднем смотрели 30 миллионов зрителей, поэтому они стали самыми популярными футбольными матчами за все время.
А второй сезон «Игры в кальмара» собрал 68 миллионов просмотров за первую неделю.
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