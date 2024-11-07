Французский Netflix подозревают в налоговом мошенничестве — Finance.ua

Французский Netflix подозревают в налоговом мошенничестве Сегодня 03:47 — Фондовый рынок

Французский Netflix подозревают в налоговом мошенничестве

В парижском офисе Netflix France во вторник, 5 ноября, провели обыски. Компанию подозревают в отмывании средств, полученных от налогового мошенничества при обстоятельствах, отягчающих наказание.

Об этом сообщает France info

Следственные действия также проводились в штаб-квартире компании Netflix в Амстердаме, Нидерландах, в присутствии французских судей и следователей.

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«В рамках этого производства уже много месяцев продолжается уголовное сотрудничество между французскими и нидерландскими властями, которое координируется Евроюстом», — рассказал источник.

Как отмечается, обыски являются частью расследования, инициированного Национальной финансовой прокуратурой под руководством Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями.

Расследование ведется с ноября 2022 года по подозрению в отмывании средств и налоговых махинациях при обстоятельствах, отягчающих наказание, и сокрытии участия в организованной группировке.

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В августе 2023 г. французскую дочернюю компанию Netflix уже посетила налоговая проверка. Последняя минимизировала свое налогообложение во Франции, декларируя свой оборот во Франции в Нидерландах. В 2019—2020 годах компания уплатила лишь 981 000 евро налогов, несмотря на то, что заявляла о 7 миллионах подписчиков.

Ранее Netflix заявлял, что соблюдает налоговые правила всех стран мира, в которых они работают.

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