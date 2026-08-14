Meta заблокировала более 750 тысяч аккаунтов
Эффективность запрета и обход ограничений
- Отчет регулятора: по данным австралийского регулятора по онлайн-безопасности, за первые три месяца действия закона доля пользующихся соцсетями подростков до 16 лет снизилась лишь незначительно — с 85,9% до 81,5%.
- Пробелы проверки: около 38% опрошенных детей в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих аккаунты в Instagram, отметили, что продолжили пользоваться платформой, поскольку она до сих пор не запросила у них подтверждение возраста. У Facebook этот показатель составляет около 28%.
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