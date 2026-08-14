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Meta заблокировала более 750 тысяч аккаунтов

Фондовый рынок
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Компания Meta Platforms Inc. заявила о блокировании доступа к более чем 750 тысячам аккаунтов в Instagram и Facebook в Австралии, принадлежавших пользователям в возрасте до 16 лет.
Меры приняты в рамках выполнения жесткого законодательства страны об ограничении использования соцсетей несовершеннолетними.
Об этом сообщает в материале Bloomberg.
По данным компании, итоговая цифра охватывает как профили, заблокированные до вступления закона в силу, так и удаленные позже. В общей сложности Meta закрыла 462 тысячи аккаунтов в Instagram и 294 тысячи в Facebook. Для обнаружения нарушителей техногигант использует алгоритмы искусственного интеллекта и другие методы верификации возраста.

Эффективность запрета и обход ограничений

Несмотря на усилия платформы, регуляторы и эксперты указывают на недостаточную эффективность текущих мер:
  • Отчет регулятора: по данным австралийского регулятора по онлайн-безопасности, за первые три месяца действия закона доля пользующихся соцсетями подростков до 16 лет снизилась лишь незначительно — с 85,9% до 81,5%.
  • Пробелы проверки: около 38% опрошенных детей в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих аккаунты в Instagram, отметили, что продолжили пользоваться платформой, поскольку она до сих пор не запросила у них подтверждение возраста. У Facebook этот показатель составляет около 28%.

По материалам:
Finance.ua
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