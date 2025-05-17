Netflix запускает вертикальную ленту видео в стиле TikTok — Finance.ua

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Netflix запускает вертикальную ленту видео в стиле TikTok

Технологии&Авто
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Netflix запускает вертикальную ленту видео в стиле TikTok
Netflix запускает вертикальную ленту видео в стиле TikTok
Netflix начнет тестирование ленты вертикальных видео в своем мобильном приложении, чтобы помочь зрителям открыть для себя что-то новое для просмотра. Нововведение напоминает соцсеть TikTok.
Об этом пишет The Verge.
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Тестирование начнется «в ближайшие недели». Элементы управления будут находиться в нижнем правом углу экрана, как и в TikTok.

Как это будет работать

Как отмечается, пользователь из ленты клипов сможет сразу перейти к просмотру сериала или фильма, или добавить его в список сохраненных для дальнейшего просмотра или отправить клип другу.
«Мы знаем, что пролистывание вертикальной ленты в приложениях социальных сетей — это простой способ просматривать видеоконтент», — прокомментировала главный директор по продуктам Юнис Ким.
Согласно сообщению, это не в первый раз, когда Netflix экспериментирует с лентой образца TikTok.
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В 2021 году стриминг дебютировал с лентой «Быстрый смех», ориентированной на комедии, а позже — с функцией «Детские клипы» для детских программ.
Netflix также объявил о выпуске обновленного дизайна своего телевизионного приложения.
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