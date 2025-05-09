Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT — Finance.ua
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Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT

Технологии&Авто
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Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT
Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT
Netflix представил новую поисковую систему на основе OpenAI, которая поможет пользователям найти телешоу или фильм для просмотра в зависимости от их настроения и предпочтений.
Об этом пишет TechCrunch.
Новая функция поиска использует ChatGPT от OpenAI, позволяя пользователям находить контент через диалоговый интерфейс. Пользователи могут вводить запросы на естественном языке, например, «хочу что-то смешное и энергичное», или более подробные, как «хочу что-то страшное, но не слишком, с легким юмором, но не очень смешное».
Функция станет доступна на этой неделе для пользователей iOS в формате бета-версии по желанию. Некоторые подписчики в Австралии и Новой Зеландии уже тестировали ее.
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Конкуренты также применяют генеративный ИИ для поиска. Например, Amazon предлагает голосовой поиск с ИИ на Fire TV, отвечающий на открытые запросы о фильмах и сериалах. Аналогично Tubi имел поисковый инструмент на базе ChatGPT, который отвечал на вопросы о контенте и рекомендовал фильмы по запросам пользователей, но впоследствии отказался от него, вероятно, из-за низкой популярности. Столкнется ли Netflix с подобными трудностями, пока не известно.
На мероприятии Netflix также объявил о планах использовать генеративный ИИ для адаптации карт контента к языкам, на которых говорят подписчики.
В четвертом квартале 2024 года Netflix нарастил базу подписчиков на 18,9 млн человек — это на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Одновременно компания повысила цены на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии.
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Выручка достигла $10,25 млрд, превысив ожидаемые $10,1 млрд. Ключевыми факторами роста стали второй сезон «Игры в кальмара» и фильм «Carry-On», вошедший в десятку самых популярных на платформе.
В 2025 году акции Netflix подорожали почти на 8%, в то время как большинство компаний из «Великолепной семерки» потеряли более 20% от пиковых значений. Эксперты полагают, что Netflix выгодно отличается стабильностью — компания меньше зависит от глобальных экономических рисков и продолжает наращивать прибыльность благодаря росту аудитории и рекламных доходов.
К 2030 году Netflix планирует удвоить выручку и втрое увеличить операционную прибыль, пишет WSJ. Текущая капитализация компании составляет примерно $411 млрд с потенциалом достичь $1 трлн к концу десятилетия.
По материалам:
Forbes.ua
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