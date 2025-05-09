Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT — Finance.ua

Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT 09.05.2025, 00:45 — Технологии&Авто

Netflix представил функцию поиска контента на основе ChatGPT

Netflix представил новую поисковую систему на основе OpenAI, которая поможет пользователям найти телешоу или фильм для просмотра в зависимости от их настроения и предпочтений.

Об этом пишет TechCrunch.

Новая функция поиска использует ChatGPT от OpenAI, позволяя пользователям находить контент через диалоговый интерфейс. Пользователи могут вводить запросы на естественном языке, например, «хочу что-то смешное и энергичное», или более подробные, как «хочу что-то страшное, но не слишком, с легким юмором, но не очень смешное».

Функция станет доступна на этой неделе для пользователей iOS в формате бета-версии по желанию. Некоторые подписчики в Австралии и Новой Зеландии уже тестировали ее.

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Конкуренты также применяют генеративный ИИ для поиска. Например, Amazon предлагает голосовой поиск с ИИ на Fire TV, отвечающий на открытые запросы о фильмах и сериалах. Аналогично Tubi имел поисковый инструмент на базе ChatGPT, который отвечал на вопросы о контенте и рекомендовал фильмы по запросам пользователей, но впоследствии отказался от него, вероятно, из-за низкой популярности. Столкнется ли Netflix с подобными трудностями, пока не известно.

На мероприятии Netflix также объявил о планах использовать генеративный ИИ для адаптации карт контента к языкам, на которых говорят подписчики.

В четвертом квартале 2024 года Netflix нарастил базу подписчиков на 18,9 млн человек — это на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Одновременно компания повысила цены на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии.

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Выручка достигла $10,25 млрд, превысив ожидаемые $10,1 млрд. Ключевыми факторами роста стали второй сезон «Игры в кальмара» и фильм «Carry-On», вошедший в десятку самых популярных на платформе.

В 2025 году акции Netflix подорожали почти на 8%, в то время как большинство компаний из «Великолепной семерки» потеряли более 20% от пиковых значений. Эксперты полагают, что Netflix выгодно отличается стабильностью — компания меньше зависит от глобальных экономических рисков и продолжает наращивать прибыльность благодаря росту аудитории и рекламных доходов.

К 2030 году Netflix планирует удвоить выручку и втрое увеличить операционную прибыль, пишет WSJ. Текущая капитализация компании составляет примерно $411 млрд с потенциалом достичь $1 трлн к концу десятилетия.

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