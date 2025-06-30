Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2 (фото) — Finance.ua

Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2 (фото) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2 (фото)

Смартфон сохранил двухэкранную компоновку, как у предшественника, но оба дисплея были значительно улучшены.

Внешний экран — AMOLED-матрица диагональю 4.01 дюйма, выполненная на основе материала M 9 , имеет яркость до 3200 нит и поддержку более 500 адаптированных приложений. На нем можно полноценно взаимодействовать с мессенджерами, картами, платежными сервисами и даже смотреть видео.

Внутренний экран также создан на базе M 9 и отличается разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, плотностью 460 пикселей на дюйм и сертификацией TÜV Rheinland, что подтверждает бережное отношение к зрению. Технология ШИМ с частотой 2160 Гц снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Аппарат работает на базе нового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Впервые в раскладном смартфоне реализована система охлаждения с двумя паровыми камерами, размещенными на основной плате и в нижней части корпуса, что позволяет устройству сохранять высокую производительность даже под нагрузкой.

Смартфон поставляется с фирменной оболочкой Hyper OS 2 на базе Android 15. Внешний экран поддерживает гибкую настройку, отображение мультизадачных карт, интеграцию голосового помощника Xiao AI, а также уникальную функцию живых обоев — можно превратить своего питомца в анимированного персонажа экрана.

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Основной модуль камеры разработан совместно с Leica и включает в себя два сенсора по 50 Мп. Главный модуль Light Hunter 800 с апертурой f/1.7 поддерживает двухкратный оптический зум и оптическую стабилизацию. Дополняет его камера с углом обзора 115°. Камера поддерживает видеозапись в 4K/60 к/с, съемку в формате Dolby Vision и макросъемку с минимальной дистанцией фокусировки 10 см. Фронтальная камера — 32 Мп.

Mix Flip 2 оснащен аккумулятором емкостью 5165 мАч нового поколения с содержанием кремния 10% и плотностью энергии 843 Вт·г/л. По данным Xiaomi, устройство работает на 0.45 дня дольше iPhone 16 Pro при стандартной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка: 67 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной технологии.

Инженеры доработали и механизм сборки — новая петля «Dragon Bone» выполнена по трехзвенной схеме с четырьмя подвижными пластинами. Это обеспечивает ровную поверхность в раскрытом виде и высокую надежность при многократном складывании. Используется сверхгибкое стекло толщиной 50 мкм. После 200 000 циклов сгинания глубина залома не превышает 50 мкм.

Mix Flip 2 доступен в четырех цветах: Shell White, Nebula Purple, Plum Green и Grid Gold. Предусмотрены три конфигурации памяти: 12/256 ГБ приблизительно $835, 16/512 ГБ — около $905, 16 ГБ + 1 ТБ — около $1015. Продажа уже стартовала в Китае. Глобальный релиз пока не подтвержден.

iLenta По материалам:

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