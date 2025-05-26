Xiaomi представила новый электрокроссовер с запасом хода 835 км — Finance.ua

Xiaomi представила новый электрокроссовер с запасом хода 835 км 26.05.2025, 01:29 — Технологии&Авто

Xiaomi представила новый электрокроссовер с запасом хода 835 км

После громкого дебюта электрического седана SU7, Xiaomi не медлила со вторым шагом в мире электромобилей. Чуть более чем через год компания официально представила уже вторую модель электромобиля — Xiaomi YU7. Это среднеразмерный кроссовер с претензией на премиум и прямым прицелом на конкурентов типа Tesla Model Y.

Характеристики Xiaomi YU7

Предыдущие утечки о характеристиках подтвердились. Xiaomi YU7 имеет большие размеры: 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1608 мм в высоту. Колесная база составляет целых 3000 мм. Это больше, чем у Model Y, а значит больше простора в салоне и больше комфорта во время езды.

Xiaomi YU7 будет доступен в трех версиях:

YU7 RWD (задний привод): один мотор мощностью 235 кВт, крутящий момент 528 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

YU7 Pro AWD (полный привод): два двигателя суммарной мощностью 365 кВт и крутящим моментом 690 Н·м. Разгон от 0 до 100 км/ч — за 4,27 секунды.

YU7 Max AWD: флагман с полным приводом, суммарной мощностью моторов 508 кВт и крутящим моментом 866 Нм. Ускорение до «сотни» — 3,2 секунды. В этом случае максимальная скорость увеличена до 253 км/ч.

Все версии работают на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки 5.2С. Это позволяет получить до 620 км пробега всего за 15 минут подзарядки. Характеристики батареи и автономности:

YU7 RWD: батарея LFP емкостью 96,3 кВтч, запас хода 835 км (CLTC).

YU7 Pro AWD: та же батарея, но запас хода — 770 км.

YU7 Max AWD: батарея NCM большей емкостью 101,7 кВтч, но запас хода еще меньше — 760 км.

Для сравнения: максимальный запас хода Tesla Model Y в Китае — 719 км по циклу CLTC.

Дизайн и интерьер

Автомобиль доступен в девяти цветах, в частности, в выразительном зеленом, вдохновленном колумбийскими изумрудами, оранжевом и металлическом титане.

На выбор доступны 19- или 20-дюймовые диски. Вес машины зависит от комплектации: от 2140 до 2460 кг. Среди дизайнерских достопримечательностей — спрятанные в кузов ручки подсвечиваются и поддерживают Ultra-Wideband для бесключевого доступа через смартфон.

Xiaomi YU7 рассчитан на перевозку 5 человек, и все они получат немалую порцию комфорта. Салон обшит кожей, передние сиденья с обивкой Nappa в стиле «невесомости», могут откидываться на 123 градуса и имеют 10-точечный массаж. Задние сиденья — регулируются электрически (до 135 градусов). Пассажиры второго ряда получили свой 6,68-дюймовый сенсорный экран для управления климатом, музыкой и навигацией.

Читайте также Электро или бензин: сравнение цен на самые популярные авто среди украинцев

На панели расположился гигантский 1,1-метровый панорамный дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini LED экранов. Он показывает все — от скорости до слепых зон и воспроизведения музыки. Информационно-развлекательная платформа работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Система обеспечивает быструю загрузку (1,35 секунды) и OTA-обновление за 15 минут.

Безопасность и автономные функции

На безопасность и вспомогательные функции вождения Xiaomi сделала особый акцент. Электромобиль имеет каркас безопасности из сверхпрочной стали, которая может выдерживать напряжение 2200 МПа, литую под давлением переднюю алюминиевую раму 20-в-1 и гибридный кузов из стали и алюминия, получивший название «бронированный каркас». У аккумуляторного блока — усиленная оболочка с пуленепробиваемым покрытием. Xiaomi провела более 50 тестов пассивной безопасности и конструктивно усовершенствовала стойки A и B.

Электромобиль получил чип Nvidia Drive AGX Thor (производительность 700 TOPS), обеспечивающий управление системой помощи вождению. Стандартная комплектация всех версий включает в себя датчик LiDAR, радар 4D mmWave и камеры с антибликовым ALD-покрытием. Все эти датчики обеспечивают информацией собственную разработанную Xiaomi систему помощи водителю.

Xiaomi YU7 позиционируется как «премиальный электрический кроссовер для современной элиты» — такие уж там у Xiaomi формулировки. Хотя официальный ценник станет известен только в июле 2025 года, основатель компании Лей Цзюнь уже опроверг слухи о стартовой цене в 199 тыс. юаней (€24 900). Именно в июле новинка должна выйти на рынок и стать прямым соперником Tesla Model Y, продажи которой в Китае за первые 4 месяца 2025 года просели на 19,61%. В Европе продажи Tesla тоже упали, компания даже опустилась ниже BYD.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.