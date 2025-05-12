Акции Xiaomi падают из-за жалоб потребителей на «неправдивую рекламу» электромобилей — Finance.ua
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Акции Xiaomi падают из-за жалоб потребителей на «неправдивую рекламу» электромобилей

Технологии&Авто
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Акции Xiaomi падают из-за жалоб потребителей на «неправдивую рекламу» электромобилей
Акции Xiaomi падают из-за жалоб потребителей на «неправдивую рекламу» электромобилей
Акции Xiaomi Corp. упали на 5,7% в Гонконге после сообщения местных СМИ на выходных, в котором говорилось, что более 300 человек хотят отменить свои заказы на электромобиль SU7 Ultra из-за «неправдивой рекламы» о дизайне капота автомобиля.
Об этом пишет Bloomberg.
Ранее в этом году Xiaomi выпустила гоночную версию своего седана SU7, цена которого начинается от 529,9 тысяч юаней (73,3 тысяч долларов США). Одной из доступных опций модификаций является «капот из углеродного волокна с двойным воздухопроводом», который стоит дополнительные 42 000 юаней.
Генеральный директор Лей Цзюнь продвигал этот дизайн не только как изменение внешнего вида автомобиля, но и как-то, что поможет вентилировать колеса через воздухопроводы. Однако после доставки автомобилей некоторые владельцы решили разобрать капот — они утверждали, что вместо настоящих воздухопроводов было только два отверстия и несколько пластиковых опорных конструкций. Кроме этого, дизайн был в значительной степени таким же, как и у немодифицированной версии Ultra, сообщает китайское СМИ Yicai от 10 мая.
Xiaomi принесла извинения за «нечеткую коммуникацию» и заявила, что карбоновый капот в основном должен был воспроизвести спортивную версию SU7, которая была протестирована на знаменитой трассе Нюрбургринг в Германии и была достаточно широко разрекламирована в конце октября. Компания предложила заменить капоты в еще не выполненных заказах обычными или предоставить 20 000 баллов лояльности тем клиентам, которые уже получили свои автомобили.
Также в компании добавили, что капот из углеродного волокна обеспечивает определенную вентиляцию и рассеяние тепла передней части автомобиля.
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Несмотря на это, некоторые покупатели остались недовольны и создали группу защиты прав потребителей, чтобы подать петицию о полном возмещении средств. По словам Ицая, группа сейчас насчитывает более 300 человек.
Это очередной сюрприз для Xiaomi после смертельной аварии с участием одного из ее седанов SU7 в конце марта, в которой погибли три человека. Авария привлекла больше внимания к компании и отрасли в целом из-за ряда проблем безопасности, связанных со стабильностью работы аккумулятора и утопленными дверными ручками электромобилей.
Этот период был сложным и для личной жизни Лея. В субботу руководитель написал в социальных сетях, что «последний месяц был самым трудным временем» с момента основания Xiaomi. Он использовал это время для размышлений, отменив некоторые встречи и планы поездок, написал он в китайской Weibo.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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