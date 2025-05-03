Xiaomi прекратила обновление популярных моделей смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекратила обновление популярных моделей смартфонов Сегодня 06:20 — Технологии&Авто

Xiaomi прекратила обновление популярных моделей смартфонов

Компания Xiaomi официально подтвердила, что сразу семь ее смартфонов достигнут статуса «end-of-life» в конце апреля. С тех пор эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы и, главное, патчи безопасности.

Об этом пишет Gizchina.

Какие смартфоны Xiaomi останутся без обновлений

Под сокращение попали как «игровые монстры» POCO F4 GT и Redmi K50 Gaming, так и массовые модели Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i и его быстрозарядная версия 11i HyperCharge.

Для мощных аппаратов производитель приготовил прощальный подарок: POCO F4 GT получит финальную прошивку HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming — HyperOS 2.0.2.0 .

Остальные модели завершают свой цикл раньше: Redmi 10A останется на MIUI 12.5, тогда как Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i и 11i HyperCharge остановятся на HyperOS 1 с Android 13.

Что изменится

Потеря обновлений не превратит смартфоны в «кирпич» — звонки, мессенджеры и браузер продолжат работать.

Однако без свежих патчей гаджеты будут все более уязвимыми к новым атакам, а со временем отдельные приложения могут начать тормозить или совсем отказаться устанавливаться.

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На фоне этого Xiaomi мягко подталкивает пользователей присмотреться к более новым устройствам: например, недавно анонсированный планшет Xiaomi Pad 7 уже обещает шесть лет защитных обновлений.

Вопрос лишь в том, сколько еще времени владельцы готовы «выжимать» из своего смартфона, ведь официальный обратный отсчет уже начался.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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