Apple выпустила новое обновление безопасности для пользователей iPhone и iPad — Finance.ua

Apple выпустила новое обновление безопасности для пользователей iPhone и iPad
Apple выпустила обновления iOS 18.6.2 и iPadOS 18.6.2, содержащие важные исправления безопасности.
Обновление можно установить непосредственно по настройкам устройства. Для iPad, не поддерживающих iPadOS 18, компания также анонсировала iPadOS
17.7.10.
Этот релиз вышел менее чем через неделю после iOS 18.6.1, где была восстановлена функция измерения кислорода в крови на Apple Watch.
Обновление рекомендуется всем пользователям, поскольку оно направлено на усиление защиты системы.
Кстати, уже через несколько недель Apple выпустит финальную версию iOS 26. Так что iOS 18.6.2 — это, вероятно, одно из последних обновлений iOS 18.
