Bentley представила первый эксклюзивный кабриолет Batur Convertible — Finance.ua

Bentley представила первый эксклюзивный кабриолет Batur Convertible

Bentley презентовала свой первый кабриолет Batur, созданный подразделением Mulliner, и уже передала эксклюзивный автомобиль состоятельному владельцу.
Мировая премьера состоялась на Monterey Car Week в Калифорнии, где британский бренд традиционно демонстрирует роскошные новинки для клиентов, которые ценят уникальность и индивидуальный подход.
Batur Convertible отличается экстраординарным дизайном, сочетающим спортивность и изысканность. Острые линии фар, матричная радиаторная решетка в глянцевом черном цвете Beluga с яркими оранжевыми акцентами и специально разработанные легкосплавные диски подчеркивают характер модели.
Кузов выполнен в белом оттенке с декоративной полосой, а рамка лобового стекла впервые окрашена в черный — один из 19 доступных оттенков, пишет mmr.net.ua.
Салон построен по концепции «один плюс один» — водитель и пассажир получили собственные цветовые зоны. Водительская сторона выдержана в черном Beluga с контрастными оранжевыми швами, тогда как пассажирская часть выполнена в светлом тоне «Lino». Разделение продумано до мелочей: от панелей салона до багажника и даже ключей.
Под капотом Batur Convertible скрыт легендарный 6,0-литровый двигатель W12, развивающий 740 л.с. — это самый мощный кабриолет в истории Bentley. В то же время, производитель отмечает, что Batur станет одним из последних автомобилей марки с этим мотором, ведь бренд постепенно переходит к электрификации.
Стоимость новинки официально не разглашается, однако понятно, что речь идет о миллионах долларов. Каждый экземпляр создается в тесном сотрудничестве с клиентом, и количество таких автомобилей будет ограничено.
