Renault могут привлечь к производству военных дронов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Renault могут привлечь к производству военных дронов

Технологии&Авто
7
Renault могут привлечь к производству военных дронов
Renault могут привлечь к производству военных дронов
Французский автопроизводитель Renault получил запрос от Министерства вооруженных сил с предложением переориентировать часть производственных линий на изготовление военных дронов для Франции и Украины.
Об этом сообщает bfmtv.
Однако такая перспектива вызвала беспокойство среди части работников концерна. Синдикаты сообщили, что многие сотрудники не скрывают недовольства, считая, что подписывали контракты для работы в автомобильной отрасли, а не в оборонной промышленности. Некоторые даже поинтересовались возможностью отказаться от участия в таком проекте.
Читайте также
Вопрос оказался особенно чувствительным, поскольку на заводах Renault работают иностранцы, в том числе и россияне с украинцами.
По словам профсоюзных представителей, привлечение этих работников к производству беспилотников, которые могут быть отправлены в зону боевых действий, потенциально способно повлечь за собой внутренние конфликты. Дополнительные опасения касаются риска усиления киберугроз против компании в случае ее официального вхождения в оборонный сектор.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems