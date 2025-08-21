Renault могут привлечь к производству военных дронов — Finance.ua

Renault могут привлечь к производству военных дронов
Французский автопроизводитель Renault получил запрос от Министерства вооруженных сил с предложением переориентировать часть производственных линий на изготовление военных дронов для Франции и Украины.
Об этом сообщает bfmtv.
Однако такая перспектива вызвала беспокойство среди части работников концерна. Синдикаты сообщили, что многие сотрудники не скрывают недовольства, считая, что подписывали контракты для работы в автомобильной отрасли, а не в оборонной промышленности. Некоторые даже поинтересовались возможностью отказаться от участия в таком проекте.
Вопрос оказался особенно чувствительным, поскольку на заводах Renault работают иностранцы, в том числе и россияне с украинцами.
По словам профсоюзных представителей, привлечение этих работников к производству беспилотников, которые могут быть отправлены в зону боевых действий, потенциально способно повлечь за собой внутренние конфликты. Дополнительные опасения касаются риска усиления киберугроз против компании в случае ее официального вхождения в оборонный сектор.
