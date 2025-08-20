Британия протестировала дрон «Экскалибур», которым руководили с другого конца света — Finance.ua

Британия протестировала дрон «Экскалибур», которым руководили с другого конца света Сегодня 13:23 — Финтех и Карты

Великобритания успешно опробовала систему дистанционного управления сверхкрупным безэкипажным подводным аппаратом (XLUUV) «Экскалибур» во время учений «Talisman Sabre».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Interesting Engineering.

Как пишет издание, впервые удаленный центр управления находился в Австралии и управлял 40-футовым подводным дроном. Этот дрон в момент управления находился в водах Великобритании в более чем 10 тысячах миль от своей базы HMNB Девонпорт в Плимуте.

Испытание стало частью серии учений AUKUS Pillar II «Морская большая игра», в рамках которых США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного применения автономных систем на море.

«Экскалибур» специализируется на автономных подводных аппаратах. Его длина — 12 метров, ширина 2 метра, вес около 21 тонны. Он может выполнять задания на расстоянии до 1000 миль. Однако дрон не предназначен для боевого развертывания, а используется в качестве тестовой платформы для отработки тактики и технических требований.

«Это волнующий день для Королевского флота. „Экскалибур“ станет нашим механизмом для понимания вызовов управления будущим смешанным подводным флотом», — подчеркнул контр-адмирал Джеймс Паркин.

AUKUS — это оборонный альянс между США, Великобританией и Австралией, созданный в сентябре 2021 года. Его главная цель — укрепление безопасности и усиление сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая.

Ключевой задачей партнерства является повышение взаимосовместимости вооруженных сил трех стран и подготовка к их эффективному совместному участию в возможных конфликтах в будущем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.