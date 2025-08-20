Британия протестировала дрон «Экскалибур», которым руководили с другого конца света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия протестировала дрон «Экскалибур», которым руководили с другого конца света

Финтех и Карты
45
Великобритания успешно опробовала систему дистанционного управления сверхкрупным безэкипажным подводным аппаратом (XLUUV) «Экскалибур» во время учений «Talisman Sabre».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Interesting Engineering.
Как пишет издание, впервые удаленный центр управления находился в Австралии и управлял 40-футовым подводным дроном. Этот дрон в момент управления находился в водах Великобритании в более чем 10 тысячах миль от своей базы HMNB Девонпорт в Плимуте.
Испытание стало частью серии учений AUKUS Pillar II «Морская большая игра», в рамках которых США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного применения автономных систем на море.
«Экскалибур» специализируется на автономных подводных аппаратах. Его длина — 12 метров, ширина 2 метра, вес около 21 тонны. Он может выполнять задания на расстоянии до 1000 миль. Однако дрон не предназначен для боевого развертывания, а используется в качестве тестовой платформы для отработки тактики и технических требований.
«Это волнующий день для Королевского флота. „Экскалибур“ станет нашим механизмом для понимания вызовов управления будущим смешанным подводным флотом», — подчеркнул контр-адмирал Джеймс Паркин.
AUKUS — это оборонный альянс между США, Великобританией и Австралией, созданный в сентябре 2021 года. Его главная цель — укрепление безопасности и усиление сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая.
Ключевой задачей партнерства является повышение взаимосовместимости вооруженных сил трех стран и подготовка к их эффективному совместному участию в возможных конфликтах в будущем.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems