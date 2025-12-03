0 800 307 555
Украинцы получают все меньше денег из-за границы

В октябре объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,1% и составили $0,7 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 25,3%. Остальные частные переводы, поступающие через официальные каналы, выросли на 18,3%.
Поступления по официальным каналам остались на уровне октября 2024 года и уменьшились на 0,9%. Поток из-за неформальных каналов сократился на 16,2% по сравнению с октябрем прошлого года.

Результаты за 10 месяцев

За январь октябрь 2025 года объемы денежных переводов сократились на 12,1% и составили $7,0 млрд. Чистая оплата труда уменьшилась на 19,8%. Частные трансферты снизились на 2,3%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал, что безналичные расчеты платежными картами продолжают расти. За девять месяцев 2025 года украинские банки зафиксировали 7 069,4 млн операций на сумму 5 217,6 млрд грн.
С начала полномасштабного вторжения НБУ ввел ограничения на переводы за границу. Это привело к неудобствам для многих украинцев, которые уехали в другие страны и нуждались в помощи от родных. Впоследствии ограничения были послаблены, но не полностью. Сегодня отправить средства за границу можно несколькими способами: международным переводом, криптовалютой или наличными. Рассказываем о преимуществах и недостатках каждого варианта.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Payment systems