НБУ рассказал о новых возможностях для приема оплаты с помощью мгновенных кредитных переводов

О новых возможностях для приема оплаты с помощью мгновенных кредитных переводов (мгновенных платежей) речь шла во время встречи Национального банка с представителями ритейл-ассоциаций и торговых сетей.

Как отметил заместитель Главы НБУ Алексей Шабан, НБУ вместе с поставщиками платежных услуг создает в Украине экосистему мгновенных платежей, что даст бизнесу дополнительную возможность принимать оплаты быстро и с меньшими затратами.

«Мы хотим, чтобы украинские ритейлеры получили доступ к такому современному инструменту приема оплаты, как мгновенные платежи, уже ставшие нормой во многих странах мира. Это оптимизирует расходы торговцев, ведь для мгновенных платежей не требуется платежный терминал, и ускоряет оборачиваемость средств, доступных торговцам буквально через несколько секунд», — отметил он.

Экосистема мгновенных платежей состоит из правил их выполнения, технологии, способов обмена реквизитами и опыта пользователя.

Благодаря этому торговцы будут получать средства на счет в течение 10 секунд, а в подавляющем большинстве случаев — в течение 2 — 3 секунд после инициирования мгновенного платежа плательщиком.

Передавать реквизиты можно, используя QR-код, сформированный по правилам НБУ, который будет иметь логотип национальной денежной единицы — гривны — и будет сканироваться из платежного приложения любого поставщика платежных услуг, обслуживающего счет пользователя.

В НБУ рассказали, как торговцам организовать прием оплаты с помощью экосистемы мгновенных платежей, представив 3 возможных варианта:

«селф-эквайринг», предусматривающий самостоятельную реализацию процесса приема оплаты торговцем с использованием только основных услуг от поставщика платежных услуг, обслуживающего счет такого торговца;

«классический эквайринг» — через поставщика платежных услуг, обслуживающего счет такого торговца, гарантирующего комплексное решение «под ключ»;

с помощью открытого банкинга — получение услуг по инициированию платежа и информирование торговца о статусе мгновенного платежа от поставщика нефинансовой платежной услуги по инициированию платежной операции (PISP).

Представители ритейла отметили, что предложенные решения могут оказать положительное влияние на повышение эффективности бизнеса и усиление конкуренции на рынке платежных услуг.

Национальный банк планирует продолжать взаимодействие с бизнесом, чтобы использование новой экосистемы было максимально простым, эффективным и выгодным для всех участников рынка.

