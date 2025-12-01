НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг

НБУ предлагает для обсуждения проекты обновленных требований к организации функции внутреннего аудита в небанковских поставщиках финансовых платежных услуг/страховщиках/кредитных союзах.

Проекты направлены на имплементацию Глобальных стандартов внутреннего аудита , которые вступили в силу 09 января 2025 года и определяют мировую профессиональную практику внутреннего аудита, а также являются основой для оценки и повышения качества функции внутреннего аудита.

Предполагается обновление требований к подразделению внутреннего аудита/главному внутреннему аудитору небанковского финансового учреждения в части:

отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок, а также обеспечение непрерывности и постоянного профессионального развития;

коммуникаций с наблюдательным советом и исполнительным органом учреждения;

планирование деятельности;

требований к внутренним документам по вопросам внутреннего аудита.

Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативно-правовых актов НБУ, в частности:

Также Проект, касающийся системы управления страховщика, предусматривает увеличение срока составления актуарием промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней после наступления отчетной даты и уточняет требования по учету в информационных системах страховщика технических резервов по договорам страхования жизни в Положении о порядке учета страховщиком договоров, связанных с ведением деятельности.

Для выполнения обновленных требований предусмотрен переходный период сроком девять месяцев после вступления в силу этих изменений.

