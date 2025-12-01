НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг
НБУ предлагает для обсуждения проекты обновленных требований к организации функции внутреннего аудита в небанковских поставщиках финансовых платежных услуг/страховщиках/кредитных союзах.
Проекты направлены на имплементацию Глобальных стандартов внутреннего аудита, которые вступили в силу 09 января 2025 года и определяют мировую профессиональную практику внутреннего аудита, а также являются основой для оценки и повышения качества функции внутреннего аудита.
Предполагается обновление требований к подразделению внутреннего аудита/главному внутреннему аудитору небанковского финансового учреждения в части:
- отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок, а также обеспечение непрерывности и постоянного профессионального развития;
- коммуникаций с наблюдательным советом и исполнительным органом учреждения;
- планирование деятельности;
- требований к внутренним документам по вопросам внутреннего аудита.
Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативно-правовых актов НБУ, в частности:
- Положение о требованиях к системе управления поставщиком финансовых платежных услуг (далее — Проект по управлению поставщиком финансовых платежных услуг);
- Положение о требованиях к системе управления страховщика (далее — Проект по системе управления страховщика);
- Положение о требованиях к системе управления кредитным союзом (далее — Проект по управлению кредитным союзом).
Также Проект, касающийся системы управления страховщика, предусматривает увеличение срока составления актуарием промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней после наступления отчетной даты и уточняет требования по учету в информационных системах страховщика технических резервов по договорам страхования жизни в Положении о порядке учета страховщиком договоров, связанных с ведением деятельности.
Для выполнения обновленных требований предусмотрен переходный период сроком девять месяцев после вступления в силу этих изменений.
