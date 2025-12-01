0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг

Фондовый рынок
24
НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг
НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг
НБУ предлагает для обсуждения проекты обновленных требований к организации функции внутреннего аудита в небанковских поставщиках финансовых платежных услуг/страховщиках/кредитных союзах.
Проекты направлены на имплементацию Глобальных стандартов внутреннего аудита, которые вступили в силу 09 января 2025 года и определяют мировую профессиональную практику внутреннего аудита, а также являются основой для оценки и повышения качества функции внутреннего аудита.
Предполагается обновление требований к подразделению внутреннего аудита/главному внутреннему аудитору небанковского финансового учреждения в части:
  • отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок, а также обеспечение непрерывности и постоянного профессионального развития;
  • коммуникаций с наблюдательным советом и исполнительным органом учреждения;
  • планирование деятельности;
  • требований к внутренним документам по вопросам внутреннего аудита.
Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативно-правовых актов НБУ, в частности:
Также Проект, касающийся системы управления страховщика, предусматривает увеличение срока составления актуарием промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней после наступления отчетной даты и уточняет требования по учету в информационных системах страховщика технических резервов по договорам страхования жизни в Положении о порядке учета страховщиком договоров, связанных с ведением деятельности.
Для выполнения обновленных требований предусмотрен переходный период сроком девять месяцев после вступления в силу этих изменений.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems