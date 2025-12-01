0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Житомирской области откроют Эко Парк с инвестициями 800 млн грн

Фондовый рынок
12
Правительство Украины утвердило создание индустриального парка под названием «Дионис Энерго Эко Парк» в Житомирской области. Площадь парка составит более 13,2 гектара.
Инициатором проекта выступила компания ООО «Дионис Биогаз Энерджи», еще в феврале 2022 года запустившая новый биогазовый комплекс мощностью 4,5 МВт. Решение о включении парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков было принято Кабинетом Министров на заседании в пятницу, о чем сообщается на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Общий объем инвестиций, ожидаемый от компаний, уже подтвердивших участие в проекте, — ООО «Украина 2001», ООО «Теофипольская энергетическая компания» и ООО «Первая подольская энергетическая компания» — составит около 800 миллионов гривен. Развитие парка предусмотрено за счет средств участников проекта и государственного бюджета.
В «Дионис Энерго Эко Парк» планируется размещение предприятий, занимающихся производством биогаза, биоэтанола и биопластика, генерацией альтернативной энергии, производством строительных материалов, пищевой промышленностью, а также производством удобрений и азотных соединений. Особенностью парка станет акцент на экологически чистых технологиях и энергоэффективности, что, по словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, полностью соответствует государственной политике «Сделано в Украине». На сегодняшний день в Реестре индустриальных парков Украины зарегистрировано более 112 объектов.
ООО «Дионис БГЭ», основным видом деятельности которого является производство электроэнергии, было зарегистрировано в 2020 году. Его владельцами и конечными бенефициарами являются Инна Школьная и Сергей Наголюк. В 2024 году компания получила чистую прибыль в размере 11,7 млн ​​грн и доход 66,6 млн грн, а за период с января по сентябрь 2025 года соответственно 1,8 млн грн и 56,8 млн грн.
По материалам:
InVenture
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems