В Житомирской области откроют Эко Парк с инвестициями 800 млн грн

Правительство Украины утвердило создание индустриального парка под названием «Дионис Энерго Эко Парк» в Житомирской области. Площадь парка составит более 13,2 гектара.

Инициатором проекта выступила компания ООО «Дионис Биогаз Энерджи», еще в феврале 2022 года запустившая новый биогазовый комплекс мощностью 4,5 МВт. Решение о включении парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков было принято Кабинетом Министров на заседании в пятницу, о чем сообщается на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Общий объем инвестиций, ожидаемый от компаний, уже подтвердивших участие в проекте, — ООО «Украина 2001», ООО «Теофипольская энергетическая компания» и ООО «Первая подольская энергетическая компания» — составит около 800 миллионов гривен. Развитие парка предусмотрено за счет средств участников проекта и государственного бюджета.

В «Дионис Энерго Эко Парк» планируется размещение предприятий, занимающихся производством биогаза, биоэтанола и биопластика, генерацией альтернативной энергии, производством строительных материалов, пищевой промышленностью, а также производством удобрений и азотных соединений. Особенностью парка станет акцент на экологически чистых технологиях и энергоэффективности, что, по словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, полностью соответствует государственной политике «Сделано в Украине». На сегодняшний день в Реестре индустриальных парков Украины зарегистрировано более 112 объектов.

ООО «Дионис БГЭ», основным видом деятельности которого является производство электроэнергии, было зарегистрировано в 2020 году. Его владельцами и конечными бенефициарами являются Инна Школьная и Сергей Наголюк. В 2024 году компания получила чистую прибыль в размере 11,7 млн ​​грн и доход 66,6 млн грн, а за период с января по сентябрь 2025 года соответственно 1,8 млн грн и 56,8 млн грн.

