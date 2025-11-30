Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%
Продажи автомобилей Tesla падают на трех крупнейших мировых рынках: Европе, Китае и США. В октябре объемы продаж электромобилей в Европе снизились на 48,5% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. По результатам года продажи компании в регионе сократились примерно на 30%, в то время как рынок электромобилей в целом вырос на 26%.
Причины падения продаж Tesla
Ожидается, что глобальные поставки автомобилей Tesla в 2025 году снизятся на 7% после падения на 1% в 2024 году.
Несмотря на рекордные поставки в третьем квартале, которые были обусловлены попыткой американских покупателей успеть получить льготу на электромобили до 30 сентября, быстрого восстановления продаж в Европе не прогнозируют.
Tesla испытывает сильную конкуренцию от других производителей электромобилей, в частности китайских брендов, активно выходящих на европейский рынок с широким ассортиментом и более низкими ценами.
Немецкий Volkswagen увеличил продажи электромобилей на 78,2% в январе-сентябре этого года, трижды превысив показатели Tesla, а китайская BYD в октябре продала вдвое больше автомобилей, чем Tesla.
В Китае поставки Tesla в октябре упали на 35,8% до трехлетнего минимума, тогда как за январь-октябрь сократились на 8,4%.
На рынке США после кратковременного роста в сентябре на 18% из-за окончания льгот продажи в октябре упали на 24%.
Аналитики отмечают, что Tesla нуждается в новом автомобиле для стимулирования продаж, однако в настоящее время компания сосредоточена на развитии роботакси и гуманоидных роботов.
Гендиректор компании Tesla Илон Маск большую часть года был сосредоточен на развитии робототехники и получении одобрения акционеров на свой пакет выплат в 1 трлн долларов.
Тем временем основное направление компании, продажа автомобилей, встает перед серьезными проблемами.
