0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%

Фондовый рынок
9
Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%
Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%
Продажи автомобилей Tesla падают на трех крупнейших мировых рынках: Европе, Китае и США. В октябре объемы продаж электромобилей в Европе снизились на 48,5% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. По результатам года продажи компании в регионе сократились примерно на 30%, в то время как рынок электромобилей в целом вырос на 26%.
Об этом пишет Reuters.

Причины падения продаж Tesla

Ожидается, что глобальные поставки автомобилей Tesla в 2025 году снизятся на 7% после падения на 1% в 2024 году.
Читайте также
Несмотря на рекордные поставки в третьем квартале, которые были обусловлены попыткой американских покупателей успеть получить льготу на электромобили до 30 сентября, быстрого восстановления продаж в Европе не прогнозируют.
Tesla испытывает сильную конкуренцию от других производителей электромобилей, в частности китайских брендов, активно выходящих на европейский рынок с широким ассортиментом и более низкими ценами.
Немецкий Volkswagen увеличил продажи электромобилей на 78,2% в январе-сентябре этого года, трижды превысив показатели Tesla, а китайская BYD в октябре продала вдвое больше автомобилей, чем Tesla.
В Китае поставки Tesla в октябре упали на 35,8% до трехлетнего минимума, тогда как за январь-октябрь сократились на 8,4%.
Читайте также
На рынке США после кратковременного роста в сентябре на 18% из-за окончания льгот продажи в октябре упали на 24%.
Аналитики отмечают, что Tesla нуждается в новом автомобиле для стимулирования продаж, однако в настоящее время компания сосредоточена на развитии роботакси и гуманоидных роботов.
Гендиректор компании Tesla Илон Маск большую часть года был сосредоточен на развитии робототехники и получении одобрения акционеров на свой пакет выплат в 1 трлн долларов.
Тем временем основное направление компании, продажа автомобилей, встает перед серьезными проблемами.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems