Tesla добавит поддержку Apple CarPlay в свои электромобили

Tesla работает над добавлением поддержки Apple CarPlay в свои электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас в электромобилях Tesla работает только собственная система, объединяющая навигацию, музыку, браузер и управление авто.

В большинстве других машин давно используют Apple CarPlay, чтобы показывать приложения iPhone на экране мультимедиа.

По последним данным, Tesla уже тестирует CarPlay. Функция появится «в ближайшие месяцы», но точная дата релиза еще неизвестна.

В Tesla CarPlay будет работать в небольшом окне внутри общего интерфейса, а не в полноэкранном режиме, как у большинства машин. Также будет стандартная беспроводная версия, а не новая CarPlay Ultra.

Ожидается, что поддержка CarPlay поможет увеличить продажи, ведь некоторые потенциальные покупатели раньше отказывались от Tesla именно из-за отсутствия этой функции.

Это решение свидетельствует о готовности компании адаптироваться к запросам рынка и стандартизированным технологиям, которые пользователи уже привыкли видеть в автомобилях других производителей.

