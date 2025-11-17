0 800 307 555
Война в Украине привела к буму оборонных стартапов в США: их стоимость составляет миллиарды долларов

Технологии&Авто
18
Производитель радаров для обнаружения беспилотников Chaos Industries привлек $510 млн в ходе завершившегося в октябре раунда финансирования. Это стало очередным подтверждением растущего интереса инвесторов к молодым компаниям в сфере военных технологий.

Оценка компании достигла 4,5 миллиарда долларов

Как сообщил агентству Reuters генеральный директор Chaos Джон Тенет, базирующаяся в Лос-Анджелесе компания теперь оценивается в $4,5 млрд. Новый раунд финансирования был проведен всего через шесть месяцев после предыдущего, в результате общая сумма привлеченных компанией средств достигла $1 млрд.

Рынок оборонных стартапов

Особенностью радаров Chaos Industries Vanquish является установка на беспилотном колесном шасси, поэтому они могут быстро перемещаться, меняя положение своей зоны обнаружения воздушных целей.
По данным отчета Pitchbook, опубликованного в августе, стремительный рост компании Chaos, основанной в 2022 году, произошел на фоне того, что только в этом году инвесторы вложили около $30 млрд в компании оборонных технологий.
Эта инвестиционная волна привела к появлению нового поколения компаний с многомиллиардным капиталом, включая американского производителя беспилотников Anduril, оцененного в $30 млрд в апреле, производителя беспилотных лодок Saronic, оцененного в $4 млрд в феврале, и производителя беспилотников Shield AI, оцененного в $5 млрд в марте.
Хотя у большинства стартапов оборонно-технологического сектора нет четкого пути к прибыльности, инвесторы делают ставку на то, что они играют решающую роль в модернизации вооруженных сил США на фоне напряженности в отношениях с Китаем, а также на то, что война россии в Украине изменила подход к использованию беспилотников на поле боя.
Ранее Chaos объявила о контракте с ВВС США на сумму $2 млн.
