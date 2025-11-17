Электромобили Volkswagen смогут заряжаться на Tesla Supercharger Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Электромобили Volkswagen наконец-то могут использовать зарядные станции Tesla Supercharger с 18 ноября, после многомесячных задержек с запуском.

В самом начале года Volkswagen была одной из компаний, объявивших о быстром доступе своих электромобилей к зарядным станциям Tesla. В компании заявили, что электромобили смогут пользоваться сетью уже в марте, а затем скоро исправили планы на июнь.

В итоге, через 10 месяцев после первоначального объявления Volkswagen, доступ к зарядным станциям Supercharger появится в скором времени для владельцев Volkswagen ID.4 и ID.Buzz.

18 ноября — официальная дата активации, после которой эти авто могут заряжаться на 25 000 станциях Supercharger. Канадские владельцы также смогут получить доступ к зарядным станциям Supercharger в тот же день.

Автомобили Volkswagen должны будут использовать адаптер NACS для использования станций, и они доступны у дилеров немецкого бренда за 200 долларов. Адаптеры NACS предназначены для использования только с зарядными устройствами постоянного тока.

Интересно, что владельцы ID.4 и ID. Buzz 2025 модельного года имеют право на скидку в 100 долларов на адаптер, если они приобретут его до 15 июля 2026 года и подадут заявку на скидку в течение 90 дней.

Autogeek По материалам:

