LinkedIn добавляет поиск на базе ИИ, чтобы помочь пользователям находить людей 17.11.2025, 00:19

В начале этого года LinkedIn выпустил ИИ-инструмент для поиска работы, доступный для пользователей в США. Теперь компания распространяет эту функцию на поиск людей и обещает, что пользователи из других стран получат доступ к ней через несколько месяцев.

Новая функция позволит производить поиск с помощью таких запросов, как, например: «Найди мне инвесторов в сфере здравоохранения с опытом работы с FDA», людей, которые «были соучредителями компании в сфере повышения производительности и базируются в Нью-Йорке», или «Кто в моей сети может помочь мне понять беспроводные сети».

«С помощью лексического поиска вы должны знать точную должность человека или, возможно, вам придется бороться с фильтрами, чтобы найти нужного человека. И если вы не знали правильной комбинации, нужный человек оставался не найденным. Новый поиск людей на базе ИИ разработан для того, чтобы стать самым быстрым путем для человека, который может оказать вам наибольшую помощь», — сообщил TechCrunch Рохан Раджив, старший директор по управлению продуктами в LinkedIn.

LinkedIn внедряет функцию поиска людей на базе ИИ для премиум-пользователей в США с планами расширить ее на другие страны в течение следующих месяцев. Пользователи, которые получат доступ к этой функции, увидят в строке поиска надпись «I'm looking for…» вместо стандартного «Search».

