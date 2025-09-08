OpenAI запустит конкурента LinkedIn
Компания OpenAI, более известная разработкой популярного чатбота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, работает над созданием конкурента для социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn от Microsoft.
Об этом сообщает CNBC.
«Платформа вакансий OpenAI» (OpenAI Jobs Platform) будет использовать искусственный интеллект, чтобы помочь квалифицированным кандидатам, которые ищут работу, найти компании. Эта платформа может составить конкуренцию LinkedIn", — заявили в компании.
В OpenAI ожидают, что платформа заработает уже в середине следующего года.
Отмечается, что OpenAI и Microsoft имеют непростое партнерство, поскольку Microsoft официально назвала стартап с искусственным интеллектом конкурентом в сфере поисковой и новостной рекламы в своей ежегодной отчетности в прошлом году.
В то же время Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI, вложившим в стартап уже 13 миллиардов долларов США.
