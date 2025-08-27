Требует миллиарды: Маск подал в суд на Apple и OpenAI — Finance.ua

Требует миллиарды: Маск подал в суд на Apple и OpenAI Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Требует миллиарды: Маск подал в суд на Apple и OpenAI

Компании X Corp. и xAI, принадлежащие Илону Маску, подали федеральный антимонопольный иск против Apple и OpenAI, обвинив их в заговоре, который блокирует конкурентов и закрепляет доминирование ChatGPT на рынке чат-ботов.

В иске, поданном в Северном округе Техаса, говорится о требовании компенсации на миллиарды долларов и судебных предписаний для прекращения. Как утверждают истцы, это антиконкурентная сделка между «двумя монополистами, объединившими силы, чтобы гарантировать свое дальнейшее доминирование».

В центре дела — решение Apple с июня 2024 года сделать ChatGPT эксклюзивным чат-ботом для iOS. Еще тогда Маск собирался запретить использовать продукцию Apple в своих компаниях.

Согласно иску ChatGPT контролирует «по крайней мере 80%» рынка генеративных чат-ботов, тогда как Grok от xAI имеет лишь «несколько процентов», несмотря на «заявленные более высокие возможности».

Истцы считают, что сделка дала OpenAI «эксклюзивный доступ к миллиардам пользовательских запросов из сотен миллионов iPhone», полностью закрыв конкурентам путь к данным.

Интеграция позволяет пользователям iPhone получать ответы Siri на основе ChatGPT, применять искусственный интеллект (ИИ) для анализа фотографий и использовать инструменты для написания текстов — и все это исключительно через OpenAI.

«Эксклюзивное соглашение Apple с ChatGPT оставило таких конкурентов, как Grok, неспособными сравниться с объемом данных, и они продолжают отставать», — заявил Мидхун Кришна М., инженер MLOps в Juno AI, в комментарии Decrypt.

Он добавил, что такая интеграция дает OpenAI контроль над «наибольшей системой обратной связи в реальном времени», что гарантирует «точность и доминирование».

Иск также относится к манипуляциям Apple в рейтингах App Store. По утверждению X Corp. и xAI, Apple искусственно повышала видимость ChatGPT, одновременно ограничивая Grok.

Несмотря на то, что Grok занимает второе место в категории «Productivity», а приложение X — первое место в News, ни одно из них не появляется в разделе «Must-Have Apps», где фигурирует ChatGPT.

Истцы также обвиняют Apple в задержках с утверждением обновлений Grok и отклонении заявок на его продвижение. В иске цитируют бывшего директора App Store Филиппа Шумейкера, который признал, что рейтинги часто «произвольны» и что «Apple использовала App Store как оружие против конкурентов».

В иске отмечено, что Apple опасается «суперприложений», которые могут сделать iPhone устаревшими, и потому защищает свою долю на рынке смартфонов США (65%).

Также утверждается, что OpenAI планирует к 2029 году повысить стоимость премиум-доступа ChatGPT до $44 и делиться прибылью с Apple, которая получит так называемые «монопольные ренты».

Иск содержит обвинения в нарушении Sherman Act (ограничение торговли, монополизация, сговор), а также недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства Техаса.

X Corp. и xAI требуют судебного запрета на эксклюзивность интеграции и равных возможностей для всех конкурентов.

