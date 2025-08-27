Требует миллиарды: Маск подал в суд на Apple и OpenAI — Finance.ua
Требует миллиарды: Маск подал в суд на Apple и OpenAI

Технологии&Авто
17
Компании X Corp. и xAI, принадлежащие Илону Маску, подали федеральный антимонопольный иск против Apple и OpenAI, обвинив их в заговоре, который блокирует конкурентов и закрепляет доминирование ChatGPT на рынке чат-ботов.
В иске, поданном в Северном округе Техаса, говорится о требовании компенсации на миллиарды долларов и судебных предписаний для прекращения. Как утверждают истцы, это антиконкурентная сделка между «двумя монополистами, объединившими силы, чтобы гарантировать свое дальнейшее доминирование».
В центре дела — решение Apple с июня 2024 года сделать ChatGPT эксклюзивным чат-ботом для iOS. Еще тогда Маск собирался запретить использовать продукцию Apple в своих компаниях.
Согласно иску ChatGPT контролирует «по крайней мере 80%» рынка генеративных чат-ботов, тогда как Grok от xAI имеет лишь «несколько процентов», несмотря на «заявленные более высокие возможности».
Истцы считают, что сделка дала OpenAI «эксклюзивный доступ к миллиардам пользовательских запросов из сотен миллионов iPhone», полностью закрыв конкурентам путь к данным.
Интеграция позволяет пользователям iPhone получать ответы Siri на основе ChatGPT, применять искусственный интеллект (ИИ) для анализа фотографий и использовать инструменты для написания текстов — и все это исключительно через OpenAI.
«Эксклюзивное соглашение Apple с ChatGPT оставило таких конкурентов, как Grok, неспособными сравниться с объемом данных, и они продолжают отставать», — заявил Мидхун Кришна М., инженер MLOps в Juno AI, в комментарии Decrypt.
Он добавил, что такая интеграция дает OpenAI контроль над «наибольшей системой обратной связи в реальном времени», что гарантирует «точность и доминирование».
Иск также относится к манипуляциям Apple в рейтингах App Store. По утверждению X Corp. и xAI, Apple искусственно повышала видимость ChatGPT, одновременно ограничивая Grok.
Несмотря на то, что Grok занимает второе место в категории «Productivity», а приложение X — первое место в News, ни одно из них не появляется в разделе «Must-Have Apps», где фигурирует ChatGPT.
Истцы также обвиняют Apple в задержках с утверждением обновлений Grok и отклонении заявок на его продвижение. В иске цитируют бывшего директора App Store Филиппа Шумейкера, который признал, что рейтинги часто «произвольны» и что «Apple использовала App Store как оружие против конкурентов».
В иске отмечено, что Apple опасается «суперприложений», которые могут сделать iPhone устаревшими, и потому защищает свою долю на рынке смартфонов США (65%).
Также утверждается, что OpenAI планирует к 2029 году повысить стоимость премиум-доступа ChatGPT до $44 и делиться прибылью с Apple, которая получит так называемые «монопольные ренты».
Иск содержит обвинения в нарушении Sherman Act (ограничение торговли, монополизация, сговор), а также недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства Техаса.
X Corp. и xAI требуют судебного запрета на эксклюзивность интеграции и равных возможностей для всех конкурентов.
По материалам:
incrypted
